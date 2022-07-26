Керівник філії Львівоблавтодору за хабарі давав у користування спецтехніку

СБУ викрила на хабарництві керівника філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» Івана Максиміва. За версією правоохоронців, посадовець здавав у користування спецтехніку без відповідних договорів та офіційної оплати.

За даними СБУ та прокуратури Львівщини, 60-річний посадовець систематично здавав в користування комерсантам спецтехніку, яка, зокрема, мала працювати для будівництва оборонних споруд на Львівщині в разі можливої агресії РФ та наступу на західні території України. При цьому не укладалися належні договори оренди та не було офіційної оплати, а керівник отримував прибуток у власну кишеню.

Керівника затримали на робочому місці під час отримання чергової суми хабара (фото СБУ)

Керівника затримали у понеділок, 25 липня, у Зимній Воді, де зареєстрована філія, під час отримання ним чергового траншу – 20 тис. грн хабара. Йому вже повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також слідчі клопотатимуть про відсторонення його від займаної посади.

Правоохоронці не розголошують назву філії Львівського облавтодору та прізвище затриманого керівника. За даними ZAXID.NET, затримали керівника філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор». Філією керує Іван Максимів.