Керівник філії «Львівоблавтодору» за хабарі давав у користування спецтехніку

Пустомитівський районний суд Львівщини оголосив вирок керівнику філії «Пустомитівська ДЕД» «Львівоблавтодору» Івану Максиміву за вимагання хабарів. Йому призначили 17 тис. грн штрафу з позбавленням права працювати на певних посадах.

Як вказано у вироку суду, який винесли у квітні 2023 року, Іван Максимів працює на посаді директора філії «Пустомитівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор». Влітку 2022 року він здавав в оренду спецтехніку та не укладав офіційні договори, відповідно усі кошти він привласнював собі.

За даними СБУ та прокуратури Львівщини, 60-річний посадовець систематично здавав в користування комерсантам спецтехніку, яка, зокрема, мала працювати для будівництва оборонних споруд на Львівщині в разі можливої агресії РФ та наступу на західні території України.

25 липня 2022 року Івана Максиміва затримали правоохоронці після отримання 20 тис. грн хабара. Згодом він визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення.

Справу розглядав суддя Євген Данилів, він дослідив матеріали справи та визнав Івана Максиміва винним у хабарництві та призначив 17 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, місцевого самоврядування і державних комунальних підприємств, установ та організацій протягом року. На вирок ще може бути подана апеляція.