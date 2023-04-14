31-річний правоохоронець отримав 3 тис. доларів хабара

Личаківський районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу та відсторонив від посади заступника начальника кримінальної поліції одного з райуправлінь у Львові. У матеріалах справи також наведено деталі вимагання та отримання ним 3 тис. доларів хабара.

Як вказано в ухвалах суду, заступника начальника сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 (його прізвище в судових ухвалах приховане) вимагав 5 тис. доларів за закриття кримінального провадження.

У ніч з 11 на 12 березня 2023 року у пивному ресторані «П’ятниця», що на Сихові, виникла масова бійка за участю 15 людей, двоє людей з травмами звернулись у лікарню. На місце виїздила поліція, яка затримала трьох учасників бійки. Матеріали про цю бійку потрапили на розгляд 31-річного заступника начальника кримінальної поліції цього управління поліції.

Через кілька днів у відділ поліції прийшов батько одного з затриманих, він зустрівся із заступника начальника кримінальної поліції, який сказав, що його сину загрожує притягнення до відповідальності за хуліганство та умисні легкі тілесні ушкодження. Однак справу можна закрити, якщо він заплатить 5 тис. доларів, частину цих коштів начебто мали передати потерпілим. Батько сказав, що він подумає.

Виходячи з райвідділку він побачив двох чоловіків, у одного з них був перебинтований ніс. Він спитав, чи вони часом не постраждали під час бійки у ресторані «П’ятниця», вони ствердно відповіли. Чоловік запропонував відшкодувати їм завдану шкоду, зокрема заплатити 2 тис. доларів, вони погодились і після отримання грошей мали написати заяви, що не мають претензій до його сина.

На початку квітня заступник начальника кримінальної поліції подзвонив до чоловіка і сказав, що якщо він сьогодні не заплатить йому 3 тис. доларів, наступного дня його сину оголосять підозру. Наступного дня вони зустрілись, чоловік передав правоохоронцю гроші, після цього його затримали.

Розглянувши матеріали справи, суддя Дмитро Рудаков відсторонив правоохоронця від посади на два місяці. Йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти на волю, сплативши 214,7 тис. грн застави.