Поліцейського затримали одразу після того, як він взяв хабар

На хабарі у 3 тис. доларів у Львові затримали заступника начальника сектору кримінальної поліції одного з районних управлінь. Поліцейський вимагав гроші за закриття кримінального провадження, повідомили у прес-службі прокуратури у середу, 5 квітня.

31-річний поліцейський вимагав та отримав 3 тис. доларів за не притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, яке було відкрите кілька тижнів тому через бійку в ресторані.

«Один з відвідувачів отримав легкі тілесні ушкодження. Попри відсутність будь-яких претензій від потерпілої сторони, поліцейський висунув батькові одного з учасників бійки вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди. У разі відмови надати кошти правоохоронець обіцяв притягнути його сина до кримінальної відповідальності», – розповіли у прокуратурі.

В СБУ уточнили, що хабар поліцейський вимагав від військового. Відразу після одержання грошей правоохоронця було затримано. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.