Залізничний районний суд Львова визнав ексначальника Жовківського районного відділу державної виконавчої служби Володимира Карпина винним у шахрайстві і підбуренні на давання хабаря. Суд призначив йому 5 років ув’язнення. На цей вирок звернув увагу «Судовий репортер», однак зараз він не доступний у судовому реєстрі.

У серпні 2022 року поліція викрила керівника Жовківського райвідділу Державної виконавчої служби Володимира Карпина 4 тис. доларів хабаря. Ці гроші він вимагав від колишнього працівника виконавчої служби за вплив на поліцію, щоб правоохоронці не притягали його до кримінальної відповідальності за підробку документів. Посадовця затримали під час передачі грошей.

Як стало відомо з матеріалів справи, у 2022 році поліція розслідувала кримінальне провадження за заявою про продаж державиконавцями автомобіля за підробленими документами. У межах цього провадження допитали начальника райвідділу ДВС і головного державного виконавця. Після цього допиту начальник, нібито, повідомив підлеглому, що має знайомих у Франківській окружній прокуратурі Львова і може домовитися про закриття кримінальної справи, якщо співробітник передасть через нього 4 тис. доларів. Але підлеглий звернувся у ДБР, що допомогло викрити Володимира Карпина на корупції.

За версією обвинувачення, посадовець не планував нікому передавати гроші, а хотів взяти їх собі. В суді Володимир Карпин провину не визнав вину і стверджував, що підлеглий влаштував провокацію, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Втім суд не знайшов доказів провокації, натомість прокуратура змогла підтвердити, що посадовець вимагав хабар. При цьому слідство зауважило, що Володимир Карпин, вважаючи, що він жертва провокації, не звертався до правоохоронців, натомість кілька разів зустрічався з підлеглим.

Зважаючи на обставини справи, суд визнав Володимира Карпина винним у шахрайстві і підбуренні до хабаря та призначив 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Паралельно слідчі ще розслідують кримінальну справу щодо його підлеглого, тому, не зважаючи на співпрацю з ДБР, заявник не уник відповідальності.