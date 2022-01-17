68-річній Лесі Магері оголосили про підозру у розкраданні бюджетних коштів

У Львові оголосили про підозру 68-річній підприємиці, яка розікрала 1,2 млн бюджетних грошей на ремонті вулиці. Про випадок зранку понеділка, 17 січня, повідомили прес-служби обласних поліції та прокуратури.

За інформацією правоохоронців, 68-річна директорка одного з шляхових ремонтно-будівельних управлінь Львова у липні 2021 року підробила акти приймання будівельних робіт і завищила обсяг та вартість реконструкції пішохідного тротуару. Таким чином, Львівській міській раді завдали збитків на 1,3 млн грн.

У поліції та прокуратурі не уточняють, про яку саме підприємицю йдеться. Втім, за інформацією ZAXID.NET, підозру вручили 68-річній Лесі Магері. Вона є директоркою та однією з співвласниць ТДВ «Шляхового ремонтно-будівельного управління №65». Це підприємство у липні 2021 року проводило реконструкцію тротуару на вул. Миколайчука.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) ККУ. Невдовзі Лесі Магері мають обрати запобіжний захід.