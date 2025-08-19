Слідчі також перевіряють можливі факти інших правопорушень Костянтина Темляка

Правоохоронці почали розслідування через звинувачення актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві над колишньою дівчиною. Про це йдеться у відповіді поліції Києва на запит сайту LB.ua.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство (ст. 126-1 ККУ). У межах розслідування слідчі також перевіряють можливі факти інших правопорушень. Ймовірно, йдеться про звинувачення актора у вимаганні інтимних фото у 15-річної дівчини.

Нагадаємо, українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у фізичному та емоційному насильстві, шантажі та приниженні, коли вони були в стосунках пʼять років тому. Крім цього, дівчина опублікувала свідчення музикантки moonmanita, яка заявила, що в 15-річному віці отримувала непристойні пропозиції від актора, зокрема він надсилав їй фото оголеного члена та пропонував секс.

Сам Костянтин Темляк частково визнав, що стосунки з Анастасією Соловйовою були нездоровими, а на звинувачення в інтимному листуванні з неповнолітньою не відреагував.

9 серпня Jerry Heil та Yarmak видалили з ютубу відеокліп на пісню «З якого ти поверху нема», в якому Костянтин Темляк знімався разом із дружиною Анастасією Нестеренко.

Додамо, що до війни Костянтин Темляк грав у Театрі на Подолі. 32-річний актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ і служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.