Українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила відомого актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві, коли вони були в стосунках. Також дівчина стверджує, що він поводився аналогічно й з іншими дівчатами. Після розголосу музикантка moonmanita заявила, що в 15-річному віці отримувала непристойні пропозиції від актора. Сам Костянтин Темляк визнав фізичне насилля в стосунках із Анастасією Соловйовою, а на інші звинувачення ще не відреагував.

8 серпня вийшов кліп на популярну дуетну пісню Jerry Heil (Яна Шамаєва) і Yarmak (Олександр Ярмак) «З якого ти поверху неба?», в якому знялося подружжя акторів – Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк. Після цього Анастасія Соловйова опублікувала пост в інстаграмі, в якому заявила, що пʼять років тому перебувала в абʼюзивних стосунках із Костянтином Темляком, в яких він вдавався до фізичного та емоційного насильства. До публікації вона додала скріншоти листувань та відео, на яких він принижує її.

«Я не могла розповісти свою історію чотири роки. Мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників, та недостатня кількість доказів насилля (бо тягав в основному він мене за волосся, чи міг штовхнути, і я падала, і синців не залишалось), та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду», – написала Анастасія Соловйова.

Вона стверджує, що у стосунках актор не раз вдавався до фізичного насильства, влаштовував «емоційні гойдалки», звинувачував у зрадах і контролював її дії, зокрема забороняв публікувати оголені фото та спілкуватися з іншими чоловіками, а коли дівчина хотіла закінчити стосунки – шантажував її самогубством.

Анастасія Соловйова стверджує, що інші дівчата Костянтина Темляка мали аналогічний досвід у стосунках із ним. Вона також додала скріншоти листування з ними.

Згодом на звинувачення відреагував Костянтин Темляк. Він визнав, що «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути або стиснути руку до синця».

«В моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, – якою, як виявилось, – є насправді. Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви у поліцію) і моральну відповідальність. В період, коли я закінчував ці стосунки, я вибачався перед Анастасією Соловйовою, але мої вибачення не були прийняті, що дуже логічно», – розповів він у відео в інстаграмі.

Після цього актор публічно попросив вибачення перед дівчиною, назвавши стосунки нездоровими, а той період – складним для обох.

«Мені неймовірно соромно за те, якою людиною – як партнер – я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом із обмеженою здатністю мислити, і стати тим, ким я є тепер», – додав він.

Уже після цього Анастасія Соловйова опублікувала свідчення музикантки moonmanita, яка стверджувала, що восени 2023 року, коли їй було 15, актор надсилав їй фото свого члена та схиляв до сексу.

На цей допис відреагувало чимало акторів та публічних людей. Частина з них спершу в коментарях підтримала вибачення Костянтина Темляка, зокрема дружина загиблого актора-військового Юрія Феліпенка та співзасновниця проєкту «Ебаут» Катерина Мотрич. Однак пізніше вона видалила свої коментарі.

Бренд German, який спільно з «Ебаут» днями представив колекцію, в якій брав участь Костянтин Темляк, заявив, що вилучить всі матеріали за його участю. Наразі фото з актором видалені з офіційних соцмереж бренду.

Шоу «Ебаут» також відреагувало на скандал. У дописі проєкту в інстаграмі вказано, що автори засуджують будь-яке насильство, а тому в майбутньому не планують більше співпраць із актором.

Користувачі соцмереж також закликали Jerry Heil та Yarmak видалити кліп за участі Костянтина Темляка, однак станом на 9 серпня він залишається опублікованим на ютуб-каналі співачки та зібрав понад 71 тисячу переглядів.

Додамо, що до війни Костянтин Темляк грав у Театрі на Подолі. 32-річний актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ і служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.