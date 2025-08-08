Для Анастасії Нестеренко та Костянтина Темляка це перша робота в статусі подружжя

Подружжя українських акторів Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк стали головними героями кліпу на популярну дуетну пісню Jerry Heil (Яна Шамаєва) і Yarmak (Олександр Ярмак) «З якого ти поверху неба?». Актори втілили романтичну історію пари, яка переживає стосунки на відстані через війну. Для пари ця історія цілком реальна, адже Костянтин Темляк служить у ЗСУ.

8 серпня Jerry Heil та Yarmak презентували кліп на пісню «З якого ти поверху неба?», яка стала справжнім хітом, а в соцмережах її називають «гімном закоханих». Трек увійшов до другого повноформатного альбому Jerry Heil «Архетипи».

«5 вересня виповниться два роки з моменту народження ідеї фіта з Yarmak. Я надіслала це демо Олександру з упевненістю, що це не його настрій… і навіть не наважувалася уявити, що поєднання нашого бачення створить пісню, яка стане “їхньою піснею” для стількох закоханих пар, які кохають до болю. А яке це щастя бачити, як люди під цю пісню одружуються! Мені здається, нам із Олександром вдалося створити щось вічне, гімн дуже чистого, дуже щирого, справжнього і насправді божественного кохання», – розповіла Jerry Heil.

Ідея кліпу на цю пісню показати, як жінки, чиї чоловіки служать, переживають стосунки на відстані та готуються до зустрічі з коханим неподалік лінії фронту. За сюжетом, Анастасія Нестеренко вирушає на вихідні з Києва до Краматорська, де служить її коханий Костянтин Темляк. Пара проводить разом кілька щасливих днів, після чого акторка повертається до Києва.

«Моя родина як ніхто знає, що таке кохання на вихідних. Короткий момент щастя і біль розлуки, з розумінням того, що ця зустріч може бути останньою. Це історія, яку проживають зараз сотні тисяч родин, і це приклад щирого чистого кохання, що живе, попри важкі випробування», – розповів репер і військовослужбовець Yarmak.

Режисеркою кліпу стала Валерія Фадєєва. Вона розповіла, що для Анастасії Нестеренко та Костянтина Темляка – це перша зйомка в статусі чоловіка та дружини, а для акторка – перша після того, як він долучився до війська. Зйомки відбулися під час його відпустки.

Додамо, що Анастасія Нестеренко грає в Театрі на Лівому березі, Костянтин Темляк – у Театрі на Подолі. Актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ. Актор служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.