Кліп на пісню «З якого ти поверху неба?» Jerry Heil і Yarmak за добу переглянули понад 70 тисяч глядачів

Співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва) і репер та військовий Yarmak (Олександр Ярмак) видалили з ютуб-каналу спільний кліп на пісню «З якого ти поверху неба?», в якому зіграло подружжя українських акторів Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк. Після виходу кліпу фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила відомого актора у домашньому насильстві та інтимному листуванні з неповнолітньою.

Jerry Heil та Yarmak презентували дуетну відеороботу 8 серпня. У відео Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк зіграли пару, яка переживає стосунки на відстані через війну. Станом на ранок 9 серпня відео переглянули понад 70 тисяч глядачів.

Того ж дня українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у фізичному та емоційному насильстві, шантажі та приниженні. Пара була в стосунках пʼять років тому. Крім цього, дівчина опублікувала свідчення музикантки moonmanita, яка заявила, що в 15-річному віці отримувала непристойні пропозиції від актора, зокрема він надсилав їй фото оголеного члена та пропонував секс.

9 серпня Jerry Heil та Yarmak опублікували спільний пост в інстаграмі, зазначивши, що не знали про минуле актора, а тому видаляють відеокліп за його участю. Артисти додали, що знімуть новий кліп за участі історій їхніх фанатів та закликали їх надсилати свої історії про кохання.

«Кліп на “З якого ти поверху неба?” видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити! Ми змонтуємо кліп про вас!», – ідеться в дописі.

Нагадаємо, Костянтин Темляк частково визнав, що стосунки з Анастасією Соловйовою були нездоровими, а на звинувачення в інтимному листуванні з неповнолітньою не відреагував.

Додамо, що до війни Костянтин Темляк грав у Театрі на Подолі. 32-річний актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ і служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.