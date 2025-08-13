Актори Анастасія Нестеренко і Костянтин Темляк одружилися рік тому

Дружина актора Костянтина Темляка, якого звинувачують у домашньому насильстві та домаганнях неповнолітньої, Анастасія Нестеренко вперше відреагувала на скандал. Вона засудила будь-який абʼюз у стосунках і зазначила, що в їхній парі його не було.

«Чи жахливо абʼюзити в стосунках? Так. І жінки, і чоловіки потерпають від цього. В моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного абʼюзу не було. Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планувала майбутнє? Так. Дякую всім, хто поруч. Хто писав слова підтримки і не лишився осторонь. Для мене це стало милицями, коли опора зникла», – написала в інстаграмі Анастасія Нестеренко.

Нагадаємо, українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у фізичному та емоційному насильстві, шантажі та приниженні, коли вони були в стосунках пʼять років тому. Крім цього, дівчина опублікувала свідчення музикантки moonmanita, яка заявила, що в 15-річному віці отримувала непристойні пропозиції від актора, зокрема він надсилав їй фото оголеного члена та пропонував секс.

Сам Костянтин Темляк частково визнав, що стосунки з Анастасією Соловйовою були нездоровими, а на звинувачення в інтимному листуванні з неповнолітньою не відреагував.

9 серпня Jerry Heil та Yarmak видалили з ютубу відеокліп на пісню «З якого ти поверху нема», в якому Костянтин Темляк знімався разом із дружиною Анастасією Нестеренко.

Додамо, що до війни Костянтин Темляк грав у Театрі на Подолі. 32-річний актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ і служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.