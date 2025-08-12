Костянтин Темляк частково визнав свою провину в аб’юзивних стосунках із фотографинею Анастасією Соловйовою

Українська Кіноакадемія відреагувала на скандал із актором Костянтином Темляком, якого звинувачують у домашньому насильстві та інтимному листуванні з неповнолітньою. Кіноакадемія назвала його вчинки ганебними і засудила його поведінку.

«Ми переконані, що будь-які прояви поведінки, які принижують гідність людини та порушують взаємоповагу, є абсолютно неприпустимими. Насильницькі дії актора Костянтина Темляка, що набули широкого суспільного розголосу останніми днями, стали ще одним нагадуванням про важливість персональної відповідальності кожного. Кіноакадемія однозначно засуджує такі вчинки як ганебні. Ми закликаємо всіх учасників кіноіндустрії дотримуватися професійної етики та гуманістичних цінностей, створювати безпечне й інклюзивне середовище для творчості та спілкування, а також підтримувати одне одного у прагненні зберігати честь і гідність українського кіно», – вказано в офіційній заяві Кіноакадемії.

Там додали, що ініціюють публічні обговорення цього питання на професійних майданчиках, щоб сформувати спільне бачення та виробити дієві механізми реагування на подібні випадки.

Нагадаємо, українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у фізичному та емоційному насильстві, шантажі та приниженні, коли вони були в стосунках пʼять років тому. Крім цього, дівчина опублікувала свідчення музикантки moonmanita, яка заявила, що в 15-річному віці отримувала непристойні пропозиції від актора, зокрема він надсилав їй фото оголеного члена та пропонував секс.

Сам Костянтин Темляк частково визнав, що стосунки з Анастасією Соловйовою були нездоровими, а на звинувачення в інтимному листуванні з неповнолітньою не відреагував.

9 серпня Jerry Heil та Yarmak видалили з ютубу відеокліп на пісню «З якого ти поверху нема», в якому Костянтин Темляк знімався разом із дружиною Анастасією Нестеренко.

Додамо, що до війни Костянтин Темляк грав у Театрі на Подолі. 32-річний актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ і служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.