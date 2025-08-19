У вівторок, 19 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Перший летальний випадок. У Львівській обласній інфекційній лікарні від коронавірусу помер 65-річний чоловік. Мерія подаватиме апеляцію. Господарський суд відмовив містові у поверненні ділянки під колишнім ринком «Добробут». Групу наркоторговців викрили у Дрогобицькій виправній колонії. За матеріалами слідства, покрокову схему розповсюдження наркотиків розробив 44-річний засуджений. Комфортні умови і нові послуги. У Львові провели реновацію нічліжки для бездомних на вул. Кирилівській. На львівських коліях — чергове поповнення. Швейцарський трамвай Schindler Be 4/8 вперше виїхав на маршрут №9.

