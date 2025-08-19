Львівська нічліжка показала відремонтовані кімнати для бездомних
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 серпня
У вівторок, 19 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перший летальний випадок. У Львівській обласній інфекційній лікарні від коронавірусу помер 65-річний чоловік.
- Мерія подаватиме апеляцію. Господарський суд відмовив містові у поверненні ділянки під колишнім ринком «Добробут».
- Групу наркоторговців викрили у Дрогобицькій виправній колонії. За матеріалами слідства, покрокову схему розповсюдження наркотиків розробив 44-річний засуджений.
- Комфортні умови і нові послуги. У Львові провели реновацію нічліжки для бездомних на вул. Кирилівській.
- На львівських коліях — чергове поповнення. Швейцарський трамвай Schindler Be 4/8 вперше виїхав на маршрут №9.
