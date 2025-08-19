До наркоторгівлі виявився причетний співробітник колонії

СБУ спільно з ДБР викрили злочинну групу, яка здійснювала збут наркотичних засобів на території Дрогобицької виправної колонії №40. Наркотрафік організували двоє засуджених та працівник колонії.

Як повідомили у вівторок, 19 серпня, в СБУ та ДБР Львівщини, 44-річний засуджений, мешканець Запоріжжя, розробив бізнес-схему розповсюдження наркотиків у колонії. До протиправної діяльності він залучив ще одного 41-річного ув’язненого з Кіровоградщини та працівника виправного закладу – молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки.

«Відтак, ув’язнений-спільник здійснював онлайн-замовлення та розповсюджував товар, а працівник колонії постачав їх на територію виправного закладу. За оперативними даними, ділки збували метадон, психотропну речовину Альфа-ПВП та канабіс, отримуючи за це неправомірну вигоду», – розповіли в СБУ.

За даними ДБР, грам метадону наркоторговці продавали по 2,4 тис. грн. Правоохоронці задокументували десятки епізодів протиправної діяльності та блокували налагоджений механізм незаконного заробітку, який діяв щонайменше сім місяців.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру в наркоторгівлі (ч. 2 ст. 307 ККУ). Інспектора колонії взяли під варту та відторонили від посади.