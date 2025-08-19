Справа про повернення ділянки місту перебувала на повторному розгляді в Господарському суді

У вівторок, 19 серпня, Господарський суд Львівської області ухвалив рішення у справі щодо території колишнього ринку «Добробут». Львівська міська рада через суд намагалася скасувати державний акт на право ТОВ «Галінвест» постійного користування цією земельною ділянкою та незаконну реєстрацію права власності на недобуд на вул. Старій, 3. Суддя Господарського суду Оксана Долінська ухвалила рішення відмовити Львівській міській раді у задоволенні позову.

Справа про повернення ділянки місту перебувала на повторному розгляді в Господарському суді.

«Цей судовий процес вже йде по другому колу. Ми дійшли аж до Верховного суду і Верховний суд став на сторону громади міста Львова, повернув на новий розгляд. Сьогодні, на жаль, суд першої інстанції не підтримав наші позовні вимоги. Так виглядає, що суд не захотів брати на себе відповідальність, адже ця справа досить публічна і складна. Місто у цій справі буде подавати апеляцію, ми до останнього будемо боротися. Ми впевнені в своїй правоті», – прокоментував рішення суду заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Зазначимо, що ТОВ «Галінвест» подавав зустрічний позов про визнання права приватної власності, однак Господарський суд теж відмовив у задоволенні цього позову.

Ділянка площею 0,66 га за оперним театром незаконно перебуває в користуванні ТОВ «Галінвест». Майже 20 років тут працював ринок «Добробут», а у 2023 році на його місці облаштували супермаркет «Арсен». Жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала.

Додамо, що початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує. Однак компанія намагається визнати на нього право власності через суд.

Натомість міська рада планує відновити на місці ринку історичний громадський простір. У лютому 2025 року місто оголосило архітектурний конкурс на облаштування простору.

У червні 2025 року на території колишнього ринку «Добробут» в центрі Львова користувачі ділянки почали заливати бетонну основу під кіоски. Міська рада разом із працівниками ДАБК роботи зупинила.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.