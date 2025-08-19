На вул. Панаса Мирного, 13 розташований колишній дитсадок

Восьмий апеляційний адміністративний суд зупинив дію ухвали Львівської міської ради про дозвіл на розробку документів для відведення землі під житлове будівництво на місці колишнього дитячого садка. Дитсадок, приватизований компанією «Росанбуд», що належить власнику поштового оператора Meest. Компанія планує збудувати на місці садка житловий комплекс.

Йдеться про ділянку площею майже 0,7 га на вул. Панаса Мирного, 13, де до 1992 року працював дитячий садок №107. Після його ліквідації приміщення площею 990 м2 передали Міжшкільному навчально-виробничому комбінату трудового навчання професійної орієнтації учнів Галицького району. У 1994 році тодішній керівник МНВК передав будівлю у приватну власність, після чого майно кілька разів перепродали. З 2007 року й донині будинок належить ТзОВ «Росанбуд».

Міська рада неодноразово намагалась через суд оскаржити приватизацію будівель дитсадка, однак безрезультатно. Водночас у травні 2024 року депутати ЛМР надали ТзОВ «Росанбуд» дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки на вул. Панаса Мирного, 13 для будівництва житлових будинків. Цю ухвалу оприлюднили на сайті міської ради аж у листопаді 2024 року.

Через це Франківська окружна прокуратура Львова звернулась до суду, адже за генпланом Львова ця ділянка призначена під освітні заклади, а будівництво житла на ній заборонене. Крім цього, за версією слідства, компанія отримала дозвіл на розробку проєкту на позаконкурентних засадах. 12 серпня Восьмий апеляційний адміністративний суд зупинив дію цього документа до ухвалення остаточного рішення у цій справі.

«На ділянці суб’єкту господарювання належить нерухомість, проте її площа майже у вісім разів менша, ніж площа спірної ділянки. Тому така земельна ділянка мала б бути передана в користування шляхом проведення земельних торгів», – повідомляли у прокуратурі.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Росанбуд» зареєстроване у 2008 році. Серед її засновників була вказана «Поштово-логістична група “Міст Груп”». До 2024 року власником компанії, як і власником поштового оператора Meest, був Ростислав Кісіль. У травні 2024 року одноосібною власницею ТзОВ «Росанбуд» стала його дружина Наталія Кісіль. Прикметно, що у 2008-2009 роках директором «Росанбуду» був колишній прем'єр-міністр та нинішній міністр оборони Денис Шмигаль.

Голова наглядової ради ТзОВ «Росанбуд» Володимир Тимчишин у коментарі ZAXID.NET повідомив, що на місці закинутої будівлі дитсадка планують збудувати 4-поверховий житловий комплекс клубного типу. Однак мешканці мікрорайону виступають проти нового будівництва та вимагають відновити роботу дитсадка.