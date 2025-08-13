Розмальований монумент жертвам Волинської трагедії, 6 серпня 2025 рік

Агентство внутрішньої безпеки та польська поліція затримали двох 17-річних українців, яких підозрюють у нарузі над пам’ятником жертвам Волинської трагедії. Монумент розташований у селищі Домостава в Підкарпатському воєводстві, що неподалік кордону з Україною. Речник міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський у середу, 13 серпня, повідомив, що на монументі намалювали червоно-чорний прапор та залишили напис «Слава УПА». Поліція також вважає, що затримані могли розмальовувати червоно-чорним пам’ятники у Вроцлаві та Варшаві.

Зазначимо, що Яцек Добжинський повідомив про затримання одного українця. Однак пресслужба поліції повідомляє про двох.

«Згідно з висновками співробітників, підліток розміщував на будівлях і пам'ятниках бандерівські прапори та гасла, що пропагують нацистську ідеологію. Свої дії він здійснював на території Вроцлава, Варшави та в селищі Домостава, де минулого тижня 17-річний хлопець осквернив пам'ятник Волинській трагедії, намалювавши на ньому прапор бандерівців та напис "Слава УПА" українською мовою. Наразі щодо затриманого проводять процесуальні дії», – написав Яцек Добжинський.

Затримання підлітка. Фото польської поліції

Як повідомляв ZAXID.NET, монумент у Домоставі пошкодили 6 серпня. На інцидент відреагував речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Леськевич. Він закликав правоохоронців якнайшвидше провести розслідування. Крім цього, він заявив, що треба зайнятися справжніми проблемами, а «не реваншизмом і переслідуванням політичних противників».

Пам’ятник жертвам Волинської трагедії у селищі Домостава відкрили у липні 2024 року. Проєкт розробив скульптор Анджей Пітинський на замовлення Товариства ветеранів польської армії в Америці ще у 2017 році. Пам’ятник не встановлювали тривалий час, оскільки від нього відмовлялися польські міста.

Додамо, що у центрі 20-метрового пам’ятника зображений орел з короною. На його крилах назви населених пунктів, де вбивали поляків. У центральній частині монумента вирізаний хрест, в якому фігуру дитини насадили на вила. За задумом автора, це має символізувати український герб. Також серед елементів пам'ятника є огорожа, на якій висять дитячі голови.