Пам’ятник жертвам Волинської трагедії пошкодили 6 серпня

У Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії. У селі Домостава на монументі намалювали червоно-чорний прапор та залишили напис «Слава УПА». Про це у четвер, 7 серпня, повідомило польське Radio Rzeszów.

Відомо, що інцидент стався у польському селі Домостава, пам’ятник жертвам Волинської трагедії розташований поблизу швидкісної дороги S19, неподалік українсько-польського кордону.

Правоохоронці зазначили, що невідомі намалювали на монументі червоно-чорний прапор та написали «Слава УПА». Поліція відкрила справу щодо вандалізму та розшукує винних.

Фото асоціації «Громада та пам'ять», пошкоджений пам'ятник у польському селі Домостава

«Поліція проводить інтенсивне розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за його знищення», – зазначила речниця поліції у місті Ніско Катажина Працало.

Речник президента Польщі Рафал Леськевич відреагував на інцидент, наголосивши, що справу щодо акту вандалізму необхідно швидко розкрити, а винуватців – покарати. Він додав, що треба зайнятися справжніми проблемами, а «не реваншизмом і переслідуванням політичних противників».

Про пам'ятник стало відомо в лютому 2017 року, однак його відкрили лише у липні 2024 року після тривалих суперечок щодо місця встановлення. Скульптура авторства Анджея Пітинського зображує орла з охопленим вогнем тілом, а на його крилах викарбувані назви міст, мешканці яких стали жертвами трагедії. У центрі пам'ятника – різьблений хрест із вилами, на які настромлене тіло дитини. Біля основи пам'ятника зображено сім'ю з дітьми, охоплену полум'ям, а з іншого – дитячі голови, нанизані на стовпи паркану.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що на цвинтарі у селі Монастир, що в ґміні Горинець-Здруй (Польща), на братській могилі вояків УПА з’явилася провокативна табличка. Невідомі встановили могильну плиту з написом, що тут поховані «відповідальні за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення».

Міністерство культури та стратегічних комунікацій не виключало російський слід у її встановленні.