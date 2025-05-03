Таблиця, яку встановили невідомі на горі Монастир, де поховані воїни УПА

Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) не виключає російський слід у встановленні провокативної таблички на меморіалі воїнам УПА на горі Монастир поблизу села Верхрата у Польщі. Про це у суботу, 3 травня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на слова заступника міністра відомства Андрія Наджоса.

МКСК не виключає, що у незаконному встановленні таблички на братській могилі воїнам УПА на горі Монастир є російський слід. Наджос відзначив, що інцидент збігся з початком пошукових робіт в селі Пужники та може свідчити про намір зірвати ці роботи.

«Встановлення цієї таблички збіглося дивним чином з початком робіт в Пужниках. І ми між собою, коли спілкувалися із польськими колегами, не виключали так званого російського сліду в цій всій історії для того, щоб зірвати ці роботи, зіпсувати взагалі атмосферу і хід підготовки до цих робіт», – розповів він.

Наджос також наголосив, що міністри культури України та Польщі засудили такі незаконні дії, й обидві сторони вважають, що інцидент повністю вичерпано після демонтажу провокативної таблички.

«Отже, менш ніж за тиждень, інцидент ми вважаємо повністю вичерпаним. Було засуджено такі дії і, власне, сама табличка демонтована. Нам здається, що це знову-таки чергова ознака того, що обидві країни без політизації і без емоцій рухаються в правильному напрямі», – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що на цвинтарі у селі Монастир, що в ґміні Горинець-Здруй (Польща), на братській могилі вояків УПА з’явилася провокативна табличка. Невідомі встановили могильну плиту з написом, що тут поховані «відповідальні за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення».

Наразі досі невідомо, хто встановив таблицю, однак її уже демонтували.

Пам’ятник воїнам УПА в селі Монастир

На горі Монастир поховані вояки УПА, які 2-3 березня провели бій з агентами НКВС. Під час битви загинули 62 упівці. У битві також загинули цивільні мешканці Верхрати та сусідніх сіл.

Українська громада у 1990-х роках встановила пам’ятник, але у Польщі офіційно погодили його встановлення лише 2000 року. На таблиці був напис «Полягли за вільну Україну» та вказали імена, прізвища і дати народження загиблих. Таблицю неодноразово руйнували вандали. Вперше такий випадок стався 2015 року, коли невідомі розбили меморіал, перефарбували хрест у кольори польського прапора та забрали українську символіку. Повністю знищили плиту 2020 року. Польща встановила нову таблицю з написами українською та польською мовами, але не вказала імена загиблих.