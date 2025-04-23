На цвинтарі у селі Монастир, що в ґміні Горинець-Здруй (Польща), на братській могилі вояків УПА з’явилася провокативна табличка. Про це у вівторок, 22 квітня, повідомив місцевий портал Zlubaczowa.pl.

Село Монастир розташоване за 6 км від кордону з Україною. У вівторок, 22 квітня, польський портал повідомив, що на пам’ятнику загиблих воїнів УПА в селі Монастир з’явилася нова табличка. На ній упівців назвали винними в терорі та геноциді щодо польського, українського й єврейського населення.

«Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм за ті жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Пробачити не означає забути, а зцілити біль», – зазначено на табличці.

Нова таблиця на могилі вояків УПА. Фото Zlubaczowa.pl

За попередньою інформацією порталу, встановлення нової таблички здійснено без відповідного дозволу. Речниця окружної комендатури поліції в Любачові Маржена Мрочковська повідомила, що інформацію від прикордонників про нову табличку правоохоронці отримали у понеділок, 21 квітня.

«Поліцейські виїхали на місце події та провели всі необхідні заходи, серед яких: огляд місця події та фотодокументація. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до внесення змін», – розповіла вона.

Редакція ZAXID.NET звернулася по коментар до місцевої влади щодо цього інциденту. У ґміні Горинець-Здруй повідомили, що територія, де розташований памʼятник, належить управлінню Держлісництва Польщі. Редакція надіслала запит до установи, однак на момент публікації відповіді не отримала.

Пам’ятник воїнам УПА в селі Монастир

У 1945 році 2-3 березня поблизу села Верхрата Томашівського повіту Люблінського воєводства сотня воїнів УПА «Месники-2» провели бій з переважаючими силами російського НКВД. Через те, що упівці були розпорошені і не очікували облави загинули 62 вояки. У битві брали участь також цивільні мешканці Верхрати та сусідніх сіл.

Тіла повстанців похоронили у братській могилі на горі Монастир. У 1990-х роках українська громада встановила там нелегальний пам’ятник, а офіційно погодили його встановлення лише у 2000 році відповідно до українсько-польських домовленостей. На табличці написали «Полягли за вільну Україну» та вказали імена, прізвища і дати народження загиблих.

Пізніше меморіал неодноразово знищували вандали. Зокрема, вперше подібний випадок зафіксували 2015 році. Тоді невідомі розбили табличку з іменами упівців, перефарбували хрест у кольори польського прапора та замінили українську символіку на польську.

Фото Володимира В'ятровича, знищена таблиця членам УПА, які загинули в бою з НКВД у березні 1945 року

У 2020 році нова меморіальна плита була повністю знищена, а її уламки викинули в яму. Згодом на місці встановили нову табличку, написану українською та польською мовами, але вже без згадки імен.

Пам'ятник членам УПА в селі Монастир, який був встановлений у 2020 році

Відзначимо, що у 2020 році «Українська правда» опрацювала історичні джерела і відновила 66 коротких біографій вояків УПА, що поховані на горі Монастир.

«Різниця у 4 додаткові особи, не 62, а 66, ймовірно, пов'язана із тим, що на момент встановлення пам'ятника у 2000 році не були доступні всі джерела», – зазначили у виданні.

Повний список загиблих упівців можна знайти за покликанням.