Львівська облрада звинуватила польських політиків у антиукраїнській істерії
Обласні обранці скерували звернення до української влади
Львівська облрада на засіданні у четвер, 19 грудня, ухвалила звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо антиукраїнських законопроєктів в Сеймі Республіки Польща, які дискредитують ОУН та УПА. На думку львівських депутатів, у той час, як українці ціною великих втрат боронять свою землю від російського агресора, по інший бік кордону спалахує «чергова хвиля антиукраїнської істерії». Звернення в цілому підтримали 47 депутатів.
Депутати Львівщини зреагували на ініціативу депутатів від партії «Право і справедливість», які внесли в польський Сейм законопроєкт, що пропонує прирівняти ідеологію ОУН (фракції Бандери ОУН-б) та УПА до фашизму й комунізму та передбачає кримінальну відповідальність за «пропаганду» цієї ідеології.
«Фактично – це спроби низки польських політичних діячів заперечити право на нашу національно-визвольну боротьбу, а відповідальність за жертви перекласти з гнобителя та окупанта на окупований народ. Сьогодні це співзвучно з вимогами рашиста Путіна: нашій державі відмовитися від власної історії», – сказано у зверненні ЛОР, яке ініціювали депутат від «Європейської солідарності» Святослав Шеремета та свободівці.
На думку львівських депутатів, Україні і Польщі потрібно врахувати уроки минулого, будувати сучасні відносини на засадах взаємної поваги та рівності.
«Закликаємо польських політиків та владу пам’ятати, що наш спільний ворог – імперська Росія. І будь-які антиукраїнські провокації в такий важкий час – це допомога ворогові, це послаблення України, яке може мати гіркі наслідки не лише для нашої держави, а й для всієї Європи», – йдеться у зверненні.
Також депутати обурилися належною та несвоєчасною, на їхню думку, реакцією з боку уряду України, зокрема МЗС, на згадану ініціативу польських політиків щодо УПА. Тому ухвалили звернення до української влади.
«З огляду на це, закликаємо органи центральної й місцевої влади України не ігнорувати прояви шовінізму та українофобії, з якого боку кордону вони б не ширилися, бо це – питання національної безпеки», – наголосили обласні обранці.