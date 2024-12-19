Депутати Львівської облради 19 грудня проголосували звернення до української влади через дискредитацію УПА у сеймі Польщі

Львівська облрада на засіданні у четвер, 19 грудня, ухвалила звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо антиукраїнських законопроєктів в Сеймі Республіки Польща, які дискредитують ОУН та УПА. На думку львівських депутатів, у той час, як українці ціною великих втрат боронять свою землю від російського агресора, по інший бік кордону спалахує «чергова хвиля антиукраїнської істерії». Звернення в цілому підтримали 47 депутатів.

Депутати Львівщини зреагували на ініціативу депутатів від партії «Право і справедливість», які внесли в польський Сейм законопроєкт, що пропонує прирівняти ідеологію ОУН (фракції Бандери ОУН-б) та УПА до фашизму й комунізму та передбачає кримінальну відповідальність за «пропаганду» цієї ідеології.

«Фактично – це спроби низки польських політичних діячів заперечити право на нашу національно-визвольну боротьбу, а відповідальність за жертви перекласти з гнобителя та окупанта на окупований народ. Сьогодні це співзвучно з вимогами рашиста Путіна: нашій державі відмовитися від власної історії», – сказано у зверненні ЛОР, яке ініціювали депутат від «Європейської солідарності» Святослав Шеремета та свободівці.

На думку львівських депутатів, Україні і Польщі потрібно врахувати уроки минулого, будувати сучасні відносини на засадах взаємної поваги та рівності.

«Закликаємо польських політиків та владу пам’ятати, що наш спільний ворог – імперська Росія. І будь-які антиукраїнські провокації в такий важкий час – це допомога ворогові, це послаблення України, яке може мати гіркі наслідки не лише для нашої держави, а й для всієї Європи», – йдеться у зверненні.

Також депутати обурилися належною та несвоєчасною, на їхню думку, реакцією з боку уряду України, зокрема МЗС, на згадану ініціативу польських політиків щодо УПА. Тому ухвалили звернення до української влади.

«З огляду на це, закликаємо органи центральної й місцевої влади України не ігнорувати прояви шовінізму та українофобії, з якого боку кордону вони б не ширилися, бо це – питання національної безпеки», – наголосили обласні обранці.