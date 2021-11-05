На військовому кладовищі Ротонда у Замосці поховані жертви Другої світової війни

Влада 60-тисячного міста Замостя (Zamość) на сході Польщі вирішили самостійно і без консультацій з Україною ексгумувати і перепоховати останки 19 вояків УПА.

У розпорядження ZAXID.NET потрапила низка документів, які свідчать про рішення польської влади ексгумувати з військового цвинтаря у Замості останки 19 українців, вояків УПА, розстріляних і закопаних представниками спецслужби комуністичної ПНР у лісі біля села Яцня 29 жовтня 1947 року.

У 1989 році тіла українців ексгумували і у 1991 перепоховали з почестями на військовому кладовищі Ротонда у Замості.

Поховання українських вояків на військовому цвинтарі Ротонда у Замосці. Фото Kronika Tygodnia

28 квітня 2021 року місцева організація з назвою «Товариство вшанування пам’яті вбитих на Волині поляків» звернулась листом до очільника Люблінського воєводства Леха Справки з вимогою з'ясувати, «чому на військовому кладовищі Ротонда у Замості поховані члени злочинних організацій ОУН-УПА?» і «як так сталось, що біля могил жертв Голокосту поховано нацистських колаборантів і убивць?».

Цей лист фактично став початком польської ініціативи з перепоховання останків 19 вояків УПА. Цікаво, що у численних публікаціях місцевої преси на цю тему та обґрунтуваннях самих ініціаторів перепоховання чітко не вказано, чому саме вони хочуть прибрати з кладовища тіла українців. Зокрема, вказується, що п’ятеро з похованих там вояків УПА могли брати участь у нападі на поїзд сполученням Белжець – Львів, де за твердженням польських істориків було вбито щонайменше 40 поляків. Варто наголосити на припущенні польських істориків «могли брати участь», бо жодних прямих доказів чи свідчень нема. Ще одного вояка УПА, Івана Ковалика, місцеві історики також лише підозрюють у службі в українській поліції, яка допомагала ліквідовувати євреїв.

За відсутності переконливих доказів участі українців у злочинах, прихильники ексгумації тіл українців з військового цвинтаря у Замості зосередились на емоційній складовій обгрунування своєї позиції. Мовляв, як можуть «убивці спочивати поруч зі своїми жертвами» (дослівна цитата Яніни Куліновської з «Товариства вшанування пам’яті вбитих на Волині поляків» зі статті у місцевій газеті Kronika Tygodnia від 13 квітня 2021 року. Стаття вийшла лише у друкованій версії газети, на сайті її не опублікували).

Із отриманих ZAXID.NET документів листування між чиновниками Люблінського воєводства та старостами сіл і священиками місцевих парафій, можна припустити, що воєводська влада активно шукала місця для перепоховання останків вояків УПА. Однак старости і священики відмовлялись дозволити перепоховання, мотивуючи це тим, що «місцеве населення має негативні спогади про вояків УПА, а дехто постраждав від них».

Але знайти таке місце все ж вдалось. У листі до відділу управління нерухомістю та державного казначейства Люблінського воєводства від 28 вересня заступник мера Замостя Петро Заяць дозволяє ексгумацію вояків УПА з військового кладовища Ротонда.

Відомо також і місце майбутнього перепоховання. Про це можна дізнатись із листа від 1 жовтня Петра Деніщука, старости Холмського до адміністрації Люблінського воєводства. У цьому листі староста погоджується перепоховати 19 вояків УПА на території військового кладовища у селі Покрувка, холмського повіту, що за 50 км від Замостя. На цьому цвинтарі поховані солдати радянської та німецької армії з періоду Другої світової війни, а також австрійські вояки періоду Першої світової війни.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Українського інституту національної пам’яті (УІНП), адже згідно з міжурядовою угодою, підписаною Україною та Польщею у 1994 році, перепоховання потребують дозволу та узгоджуються з українською стороною.

На запит редакції в УІНП повідомили, що поляки не інформували про свої наміри перепоховати тіла вояків УПА. «Ми отримали інформацію з цього приводу від Міністерства закордонних справ України. Наразі колеги детальніше вивчають ситуацію. За потреби інститут реагуватиме відповідно до розвитку подій», – йдеться у відповіді УІНП.

ZAXID.NET також скерував запит до влади Замостя з проханням прокоментувати наміри перепоховання вояків УПА. У відповіді на запит представник мерії Анджей Внук заявив: «Цим не займається місто Замосць, а воєвода Люблінський. Прошу скерувати це питання до нього».