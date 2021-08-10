Влада польського міста Перемишль в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, що є предметом двосторонніх домовленостей між Україною і Польщею та безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем. Водночас українських фахівців не до Перемишля не запросили ані як учасників цих робіт, ані як спостерігачів, повідомило Міністерство культури України.

«Пошукові земляні роботи проводяться на ділянці № 974, яка є предметом домовленостей в рамках українсько-польських консультацій з питань, які виникають в ході реалізації угоди між урядом України та урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21.03.1994 р. Зазначена ділянка також безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем», – пояснили у міністерстві.

Про пошукові роботи у Мінкульті та Українському інституті національної пам’яті дізналися із публікацій у ЗМІ Ввже після початку робіт. Згідно з повідомленнями польських медіа, пошукові земляні роботи мають на меті виявлення ймовірних місць поховань жертв Першої світової війни.

«З огляду на це, відсутність запрошення від польської сторони також викликає гірке розчарування, адже в період Першої світової війни українці служили як в Російській імператорській армії, так і в Збройних силах Австро-Угорщини. Відтак складно уявити масштабне поховання періоду Першої світової війни, а тим більше окремий цвинтар у Перемишлі, на якому б не було поховано жодного вояка-українця», – заявили у Мінкульті.

З огляду на ці обставини, Міністерство культури та інформаційної політики і Український інститут національної пам'яті констатували відсутність можливостей спостерігати за перебігом робіт і взяти до відома будь-які їхні результати.