Польські поліцейські розшукують невідомих вандалів, які розмалювали пам’ятник Юзефу Пілсудському

У центрі Кракова невідомі провокатори спаплюжили пам’ятник главі Другої Речі Посполитої Юзефу Пілсудському (Józef Piłsudski) та легіонерам. Вандали розмалювали пам'ятник жовтою та синьою фарбою, що нагадує перевернутий український прапор, та залишили записку українською мовою, написану із помилками. Зловмисників наразі розшукують поліцейські.

Пошкоджений монумент помітили зранку в суботу, 6 листопада, повідомляє Gazeta Krakowska. На місці перебувають відповідні служби, які розчищують пам’ятник та поліцейські.

На постаменті пам’ятника Пілсудському вандали намалювали балончиком букву N, яка нагадує символ «Ідея нації», що використовують українські націоналісти. Водночас чотирьох легіонерів біля нього провокатори розмалювали жовтою та синьою фарбами, що асоціюється із перевернутим українським прапором. Поліцейські також виявили шматок картону із написом українською мовою «Польша не тільки для панів» (мову оригіналу збережено). Варто зазначити, що записка має помилку – провокатори допустили її у слові «Польща», написавши його через букву «Ш», як пишеться назва цієї країни російською мовою.

фото lovekrakow

Водночас польська поліція заявила, що залишений саморобний плакат із написом нібито українською та жовта і синя фарба, якою розмалювали пам'ятник не є доказом того, що це зробили саме українці. Зі слів інспекторки малопольської поліції Катажини Цісло, поліція наразі розшукує зловмисників та з’ясувовує обставини спаплюження пам’ятника. Для цього вивчають записи із камер спостереження, які встановлені поблизу пам'ятника та поруч з ним.

Що відомо про Юзефа Пілсудського

Юзеф Пілсудський (5 грудня 1867 – 12 травня 1935) – польський політичний і державний діяч, перший голова Польської Республіки, створеної у 1918 році після по завершенню Першої світової війни.

Як відомо, у листопаді 1918 року Пілсудський, після того, як посів посаду тимчасового керівника Польської держави, проводив агресивну політику стосовно Західно-Української Народної Республіки.

Водночас, вже у 1919 році перекинув на український фронт армію генерала Галлера, яка призначалась Антантою винятково для воєнних дій проти більшовиків. Підтримував главу Директорії УНР Симона Петлюру в боротьбі проти Радянської Росії. А у 1920 уклав Варшавський договір за яким Польща визнала УНР та відмовився від намірів розширити територію Польщі до кордонів Речі Посполитої 1772 року.

Однак після вєе 1921 році був підписаний Ризький договір між представниками РРФСР і УСРР, з одного боку, та Польщі — з другого, який формально закінчив польсько-радянський збройний конфлікт 1919–1920 років, санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та радянською Росією та фактично анулював Варшавський договір 1920 року.