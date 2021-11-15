Розмальований пам'ятник відмили комунальники

Поліція затримала підозрюваного у вандалізмі 6 листопада у Кракові, який розмалював пам’ятник Юзефу Пілсудському та легіонерам. Затриманий – громадянин України, повідомляє RMF FM.

Як дізналися кореспонденти радіо з власних джерел, пам’ятник обмалювала група осіб, які прибули до Кракова напередодні акту вандалізму. Після цього вони відразу виїхали з міста.

«Поліцейським вдалося відшукати та затримати одного з зловмисників. Він громадянин України. Він пояснив, що отримав таке завдання спаплюжити пам’ятник Юзефу Пілсудському до 11 листопада, тобто до Дня Незалежності Польщі. Другий зловмисник перебуває в розшуку і, ймовірно, вже покинув Польщу. Розслідуванням у цій справі, крім поліції, займається також Агентство внутрішньої безпеки», – повідомило RMF 15 листопада.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада у центрі Кракова невідомі провокатори спаплюжили пам’ятник Юзефу Пілсудському (Józef Piłsudski) та легіонерам. Вандали розмалювали пам'ятник жовтою та синьою фарбою, що нагадує перевернутий український прапор, та залишили записку українською мовою, написану із помилками «Польша не тільки для панів».