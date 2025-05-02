Таблиця, яку невідомі встановили на горі Монастир, де поховані воїни УПА

З могили воїнів УПА на горі Монастир, що поблизу польського села Верхрата, демонтували провокативну таблицю. Невідомі встановили могильну плиту з написом, що тут поховані «відповідальні за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення». У коментарі «Укрінформу» речниця поліції Любачева Підкарпатського воєводства (південь Польщі) Мажена Мрочковська повідомила, що поки невідомо, хто встановив таблицю.

«У цій справі наразі нікого не затримано. Тривають слідчі дії з метою встановлення осіб, відповідальних за цей акт вандалізму», – сказала Мажена Мрочковська.

За словами речниці, місце поховання оглянув консерватор історичних пам’яток Підкарпатського воєводства Адам Сапета. Він доручив Любачівському лісництву, яке опікується територією поховання, демонтувати приклеєну вандалами гранітну плиту. Лісництво винайняло фірму, яка зняла склеєні між собою надгробні плити. Після того, як їх роз'єднають і розчистять, попередню плиту повернуть на місце поховання воїнів УПА.

Крім цього, за дорученням лісництва, підрядникові вдалося усунути з пам’ятника другий елемент, яким невідомі заклеїли тризуб.

«Верхню плиту не вдалося демонтувати таким чином, щоб не пошкодити нижню. Тому ухвалили рішення демонтувати обидві й вже у майстерні працівники фірми намагаються розділити плити так, аби не пошкодити нижню», – розповіла Мажена Мрочковська.

Вона додала, що поки невідомо, коли оригінальну таблицю повернуть на поховання. Приклеєну зловмисниками плиту долучать до матеріалів справи про акт вандалізму.

Нагадаємо, що локальний польський сайт Zlubaczowa.pl 22 квітня 2025 року повідомив, що невідомі встановили нову плиту на могилі воїнів УПА, що на горі Монастир у ґміні Горинець-Здруй. Це за 6 км від кордону з Україною. На новій плиті вандали написали, що упівці винні у геноциді поляків, українців та євреїв.

«Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм за ті жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Пробачити не означає забути, а зцілити біль», – йдеться на табличці.

На інцидент 23 квітня відреагували міністри культури України й Польщі й заявили, що це свідома провокація на користь Росії.

На горі Монастир поховані вояки УПА, які 2-3 березня провели бій з агентами НКВС. Під час битви загинули 62 упівці. У битві також загинули цивільні мешканці Верхрати та сусідніх сіл.

Українська громада у 1990-х роках встановила пам’ятник, але у Польщі офіційно погодили його встановлення лише 2000 року. На таблиці був напис «Полягли за вільну Україну» та вказали імена, прізвища і дати народження загиблих. Таблицю неодноразово руйнували вандали. Вперше такий випадок стався 2015 року, коли невідомі розбили меморіал, перефарбували хрест у кольори польського прапора та забрали українську символіку.

Повністю знищили плиту 2020 року. Польща встановила нову таблицю з написами українською та польською мовами, але не вказала імена загиблих.

Після інциденту «Українська правда» опрацювала історичні джерела і відновила 66 коротких біографій вояків УПА, які поховані на горі Монастир. Повний список загиблих можна знайти за посиланням.