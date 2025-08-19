Без дощу і пожежонебезпечно: якою буде погода у Львові 20 серпня
Вночі у Львові буде осінь, але вдень літо повернеться
У середу, 20 серпня, погоду у Львові та у Львівській області визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.
В середу у Львові істотних опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями, очікується слабкий туман вночі та вранці. Температура повітря вночі становитиме лише 9-11 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 26-28 градусів.
У Львівській області 20 серпня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер – 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-13 градусів вище нуля, вдень – 25-30.
Пожежна небезпека
Водночас Львівський гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку – п’ятий клас.
Інформація Львівського гідрометцентру про пожежну небезпеку в області
Найвищий рівень пожежної небезпеки буде у Львові і в Карпатському регіоні, а саме в районі населених пунктів:
Стрий;
Славсько;
Турка;
Мостиська;
Яворів;
Рава-Руська;
Кам’янка-Бузька.
У Дрогобичі – висока пожежна небезпека.