Вночі та вдень буде різкий перепад температури повітря

У середу, 20 серпня, погоду у Львові та у Львівській області визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

В середу у Львові істотних опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями, очікується слабкий туман вночі та вранці. Температура повітря вночі становитиме лише 9-11 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 26-28 градусів.

У Львівській області 20 серпня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер – 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-13 градусів вище нуля, вдень – 25-30.

Пожежна небезпека

Водночас Львівський гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку – п’ятий клас.

Інформація Львівського гідрометцентру про пожежну небезпеку в області

Найвищий рівень пожежної небезпеки буде у Львові і в Карпатському регіоні, а саме в районі населених пунктів:

Стрий;

Славсько;

Турка;

Мостиська;

Яворів;

Рава-Руська;

Кам’янка-Бузька.

У Дрогобичі – висока пожежна небезпека.