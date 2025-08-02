Камінь, асфальт, метал – не те середовище, що сприяє хорошому самопочуттю влітку. Зате ці матеріали найбільше докладаються до створення міських теплових островів, що, у свою чергу, готові завдати теплового удару вразливому людському організму. Що робити тим, хто обрав місто, щоб полегшити собі життя?

Про це під час лекції про міські теплові острови, що відбулася в «Музеї міста», розповів географ, дослідник міського клімату Івана Кухар. ZAXID.NET занотував найцікавіше і пропонує дізнатися, що таке міський тепловий острів, на що він впливає, як зменшити його вплив на здоров’я, де у Львові найспекотніше і найпрохолодніше, як спека краде ресурси в промисловості.

Що таке міський тепловий острів

Міський тепловий острів – це метеоролігчне явище, коли температура повітря в місті вища, ніж за його межами. Найбільше ця різниця в температурі проявляється у вечірні години: коли за містом вже прохолодно і віє легкий вітерець, в центрі міста поверхні пашіють жаром. Часом різниця може сягати 12 градусів за Цельсієм.

На утворення теплових островів впливають різні чинники. Головний драйвер – кліматичні зміни. Проте локально підсилюють ефект міського теплового острова головно поверхні міських доріг, будинків, дахів тощо. Вони швидко нагріваються, погано охолоджуються і довше залишаються нагрітими навіть після заходу сонця, ніж природні поверхні.

Також на утворення міських теплових островів впливають геометрія міста, його планування, висотність будівель, ширина і орієнтація вулиць тощо.

Не варто забувати і про теплове та хімічне забруднення повітря: наприклад, автомобіль, хоч і не сильно, та генерує тепло і нагріває довкілля.

Все це накладається на географічне розташування, клімат і рельєф міста. Львів є вразливим до утворення міських теплових островів ще й тому, що його центральна частина лежить нижче решти території, що створює бар'єр для циркуляції повітря. Це ускладнює охолодження.

На утворення теплового острова впливають як природні, так і людські чинники, включно із забудовою

Як міський тепловий острів впливає на життя людей

Спека – це не лише дискомфорт для людей і тварин, а ще й відчутний вплив на здоров’я мешканців міст. У найбільш спекотні дні зростає кількість випадків інсультів, інфарктів, частіше дають про себе знати хронічні захворювання. Також у місті значно легше отримати тепловий удар, ніж за його межами. Особливу небезпеку перегріте місто становить для людей похилого віку та маленьких дітей.

Теплові острови мають і безпосередній вплив на інфраструктуру та економіку міста. Ми вмикаємо кондиціонери – зростає енергоспоживання, так само – охолодження в громадському транспорті. На промислових складах холодильне обладнання потребує більше енергії для збереження продуктів тощо.

Де у Львові найспекотніше і найпрохолодніше

У 2024 році Іван Кухар провів дослідження, щоб дізнатися, які ділянки міста влітку нагріваються найбільше, а де ще можна дихати навіть у спеку. Для дослідження він використав знімки супутника з тепловим сенсором, зроблені 21 червня і 31 липня в один час – о 9:13, коли супутник пролітає над Україною. Досліджувалася температура поверхонь.

Іван Кухар презентував результати дослідження температури поверхонь у Львівській громаді в Музеї міста

На основі цієї інформації створено дві карти Львівської міської громади. 21 червня максимальна зафіксована температура поверхні зранку становила 42,1 градуса, а 31 липня – 44,5.

Найбільше нагрівалися такі ділянки:

Грибовицьке сміттєзвалище (у 2024 році там тривала рекультивація і територія була вкрита геомембраною темного кольору) – 42,1 градуса;

Складські приміщення в кінці вул. Городоцької – 39-40 градусів;

Територія колишнього ЛАЗу – 38 градусів;

Територія «Львівської пивоварні» – 35-37 градусів;

Промзона в мікрорайоні Рясне-2 – 36,5-38 градусів;

Площа Ринок – 32 градуси.

Найбільш прохолодними були поверхні в Брюховицькому лісі (21,2 градуси), в парку «Знесіння» (22,4) та в парку Франка (23,9).

«Цікаво, що о 9:13 середня температура на поверхні площі Ринок і в парку “Знесіння”, що відносно недалеко, мала різницю в майже 10 градусів. Це при тому, що зранку поверхні ще навіть не розігріті до максимуму, як в обідній час», – говорить Іван Кухар.

На площі Ринок з самого ранку може бути близько 30 градусів тепла (фото Discover.ua)

За температурами поверхонь на карті добре видно, де розташовані зелені зони міста. Це говорить про те, що саме рослинність має величезний вплив на зниження температури.

Якщо говори про температуру поверхонь в центрі міста, то різниця може бути вражаючою. Так, каже Іван Кухар, дах чорного автомобіля нагрівається до 68 градусів, білого – на 20 градусів менше. Різниця температур поверхні асфальту в тіні і на сонці сягає до 30 градусів, а температура рослинного покриву завжди на 10-15 градусів нижча, ніж сусідні штучні поверхні.

Парк На валах - місце, де може знайти трохи прохолоди в літню спеку (фото Парки Львова)

На території громади за допомогою карти можна також виявити «слабкі місця». Якщо в червні більшість карти за межами Львова була в зелених відтінках, то знімки супутника 31 липня показали там червоні плями.

Карта з температурами поверхонь у Львівській МТГ 21 червня і 31 липня 2024 року (з дослідження Івана Кухара)

Ідеться про сільськогосподарські поля, з яких зібрали врожай і де залишилась чорна розорана земля. Тобто спосіб ведення сільського господарства також безпосередньо впливає на перегрівання поверхонь та, відповідно, на температуру довкілля.

Щодо температури повітря, то її заміри також проводилися минулого року в серпні впродовж одного дня з 9:00 до 21:00 на п’яти локаціях в центрі Львова. Для контролю обрали геофізичну станцію Розтоцького ландшафтного заповідника в Брюховичах за лінією забудови.

Туристична площа Ринок - одне із найспекотніших місць у центрі Львова, навіть після заходу сонця (фото VisitLviv.net)

Якщо зранку температура повітря в усіх точках замірів була приблизно однаковою – 18,2-19,8 градусів, то о 12:00 різниця вже сягала чотирьох градусів, о 15:00 – п’яти. Та найбільш виразно ефект міського теплового острова давав про себе знати о 21:00, вже після заходу сонця. Тоді температури повітря в досліджуваних місцях були такими:

Площа ринок – 25,9 градусів;

Парк «На валах» – 24,8;

Пам’ятник Шевченку – 26;

Оперний театр – 26,6;

Станція в Брюховичах – 20,6.

«Ці дані нам говорять про те, по-перше, як міська геометрія і забудова впливають на охолодження. Якщо на геофізичній станції після заходу сонця подув вітерець, повітря циркулює і швидко охолоджується, то в місті це відбувається значно повільніше. По-друге, заміри температури вдень показують, що фонтан під час спеки впливає: відстань між пам’ятником Шевченку і Оперним театром – зовсім невелика, а різниця в температурі – 0,6 градуса», – говорить Іван Кухар.

Фонтан біля Оперного театру під час спеки перетворюється на аналог міського пляжу (фото ЛМР)

Що таке моделювання мікроклімату і для чого воно потрібне

«З аналізу цих даних можемо дійти висновку, що найкращим заходом для боротьби зі спекою є рослинність. Але потрібно не просто збільшувати кількість зелені в місті, а намагатися вкраплювати її там, де її справді бракує. Також для цього підходять закинуті промислові території, що вже не використовуються і які ми можемо ревіталізувати. Ми не можемо замінити забудову на дерева, але все ж маємо думати, як покращити ситуацію на вже забудованих ділянках», – говорить Іван Кухар.

Щоб перевірити, чи справді такий підхід працює, дослідник провів ще один експеримент. Для цього він використав програмне забезпечення, що дозволяє моделювати мікроклімат на певних ділянках – температуру повітря і поверхонь, циркуляцію повітря, забруднення від транспорту тощо.

Для експерименту дослідник вибрав ділянку біля «Краківського ринку» на перехресті вулиць Джерельної і Базарної.

«Ринок є магнітом для людей, особливо похилого віку, на яких спека впливає згубно. Водночас помітно, що вся площа перехрестя не використовується автомобілями. Тут скраєчку є територія, яку, я подумав, можна спробувати озеленити, і змоделював, що це нам може дати», – пояснює Іван Кухар.

У програмі він додав на ділянку живопліт, газон і кілька листяних дерев. Швидке моделювання показало, що це просте рішення може зменшити температуру повітря на перехресті в спекотні дні на 0,2 градуси, а якщо більш ретельно підійти до вибору рослинності, площі газонів і живоплотів та інших деталей, то результат може бути ще кращим.

Спека погано впливає на здоров'я, найкраще сховатися від неї в парку - доведено дослідженнями (фото Парки Львова)

Точкова зміна міста на користь людині

Створення таких невеличких зелених територій походить з концепції Climate Shelter, адже вони справді можуть стати зеленим притулком, що рятує від екстремальної спеки. Це можуть бути навіть кишенькові парки на клаптику вулиці, що ніяк і ніким не задіяний. А моделювання мікроклімату може допомогти визначитися з місцями, де їх можна створити, і підбором опцій для найкращого результату.

Окрім того, у містах для порятунку їх від поглинання тепловими островами можна використовувати такі рішення:

зелені парковки (де бруківка з отворами, крізь які росте трава і яка дозволяє поглинати вологу);

зелені дахи (особливо актуально для промислових територій);

вертикальне озеленення;

фонтани, також питні;

поливання асфальту, встановлення мобільних розпилювачів води;

високі газони з різнотрав’я;

заміна штучних поверхонь на природні, де це можливо;

використання світлих кольорів у будівництві та оформленні, особливо промислових об’єктів;

створення «кліматичних притулків» на зупинках громадського транспорту, що можуть охолоджуватися за допомогою води і бути озелененими.

Такі невеличкі рішення, пом’якшувальні та адаптивні, здатні знизити температуру в певній локації від одного до кількох градусів, що буде сильно відчутно для людей, особливо тих, які мають проблеми зі здоров’ям. Ініціативу до маленьких точкових змін можуть проявляти мешканці, навіть просто озеленивши свій двір.

«Уявімо ОСББ в 9-поверховому будинку. Люди стоять перед вибором – зробити на території паркінг чи озеленити її. Звісно, власники машин будуть за паркомісця, для них це проблема. Але, наприклад, паркінг біля ТРЦ King Cross Leopolis вже о 5:00 нагрівається до 36-37 градусів. Вже не будемо згадувати про те, що паркінг під вікгами – це не естетично. То що буде кращим варіантом для людей і мікроклімату у дворі?», – наводить приклад Іван Кухар.

Чому дощ падає на вихідні?

Незалежно від того, яке рішення виберете ви, варто пам’ятати, що в природі все взаємопов’язано і все впливає на все. Міські теплові острови – це не лише про вплив на якість життя мешканців у теплу пору року, а й вплив на більш інтенсивне утворення опадів.

«У великих містах опадів більше, ніж на околицях чи селах поруч. Одна з причин – температура, ще одна – інтенсивніше випаровування, через що активніше формується дощова хмара. Впродовж тижня місто активне і активно нагрівається, а на вихідні, навпаки, охолоджується, і тоді часто з’являються опади. Цьому сприяють температурні режими, рух повітряних мас тощо. Це все ще корелюється з ландшафтом», – говорить Іван Кухар.

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Бути усвідомленим, бачити зв’язки в природі і правильно розставляти пріоритети – це те, що справді може зробити життя в місті більш комфортним і здоровим.