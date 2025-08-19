Паркінг слугуватиме шумовим бар’єром між житлом та залізницею

Біля львівського залізничного вокзалу збудують багатофункційний паркінг для потреб кількох житлових комплексів та автомобільну естакаду. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 19 серпня. Паркінг будуватиме компанія, наближена до забудовника «Ріел».

Йдеться про будівництво на вул. Залізничній, 7. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, впродовж останніх 10 років цей мікрорайон активно забудовувався. Крім цього, тут планується будівництво нового житлового кварталу, водночас існує проблема із достатньою кількістю паркомісць. Для цих потреб планують збудувати фактично чотириповерховий паркінг із трьома наземними і двома підземними поверхами на 600 місць.

Візуалізація забудовника

«Там планується житловий квартал, змінюється лінія забудови і не всі будинки, які колись були початі, мали достатню кількість паркомісць, відповідно до нинішніх стандартів. Цю проблему забудовники вирішують тим, що формують багаторівневий паркінг, який слугуватиме шумовим бар’єром від залізниці і відмежує її від житлових кварталів», – пояснив Антон Коломєйцев.

За містобудівними умовами до Львівської міської ради звернулося ТзОВ «Житлобудінвест ЛВ». Компанія орендує в Львівської міської ради 4,6 га на вул. Залізничній, 7, де компанія «Ріел» будує ЖК «Шенген». Власницею компанії вказана Наталія Білоган, хоча до 2019 року серед засновників був Ростислав Мельник – президент корпорації нерухомості «Ріел».