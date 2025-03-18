Червоним кольором позначена ділянка, зарезервована під перехоплювальний паркінг

ЛКП «Львівавтодор» отримав функції замовника на облаштування перехоплювального паркінгу на вул. Стрийській. Облаштування паркінгу передбачає й створення супутньої інфраструктури, зокрема хідників та велодоріжки. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради у вівторок, 18 березня.

Ідеться про комунальну земельну ділянку майже навпроти ТРЦ King Cross Leopolis площею 31600 м2. У 2021 році місто зарезервувало цю ділянку під паркінг на 1264 місця. Створення паркінгу має стимулювати водіїв залишати автомобілі на околиці міста та пересідати на громадський транспорт, аби уникнути заторів. Для цього на цьому відрізку вул. Стрийської планують облаштувати виділену смугу для громадського транспорту.

Згідно з рішенням, витрати на облаштування перехоплювального паркінгу має профінансувати ТзОВ «Простір Плюс». Своєю чергою, «Львівавтодор» має укласти тристоронні договори із забудовником та інвестором. Облаштувати перший у Львові перехоплювальний паркінг мають до 1 грудня 2025 року.

20 лютого 2024 року на виконавчому комітеті Львівської міськради представили видані управлінням архітектури ТзОВ «Простір Плюс» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального громадсько-житлового комплексу зі спортцентром та відкритими тенісними кортами. Забудовник надав міськраді гарантійний лист, за яким компанія зобов’язалась профінансувати будівництво перехоплювального паркінгу.

ТзОВ «Простір Плюс» зареєстроване у 2011 році та займається орендою нерухомості. Бенефіціарами компанії вказані львів’яни Наталія і Ярослав Олійники та Іван Кіцила. У цих підприємців є низка спільних будівельних компаній. Зокрема, Наталія Олійник та Іван Кіцила фігурували в скандалі про обман покупців на будівництві ЖК на вул. Тернопільській. А у 2023 році Львівська мерія відсудила в іншої фірми Ярослава Олійника 1,4 млн боргу за оренду землі.

Нагадаємо, що Львівська міська рада підтримала Програму створення перехоплювальних паркінгів та розвитку супутньої інфраструктури на території громади, що передбачає резервування шести ділянок на околиці міста під створення паркінгів. Одна із локацій – біля львівського аеропорту, де збудують 10-поверховий житлово-громадський комплекс, а частина паркінгу ЖК функціонуватиме як перехоплювальний.