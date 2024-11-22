Комісія транспорту, зв’язку і міської мобільності Львівської міської ради підтримала Програму створення перехоплювальних паркінгів та розвитку супутньої інфраструктури на території громади. Вона передбачає резрвування шести ділянок на околиці міста під створення паркінгів. Тепер цю програму мають затвердити депутати ЛМР.

Як вказано в проєкті ухвали, програма визначає шість ділянок, які зарезервують під будівництво перехоплювальних паркінгів. Зокрема, йдеться про ділянки на:

вул. Хмельницького (біля будинку №291) площею 9500 м2 орієнтовно на 380 паркомісць. Для функціонування паркінгу необхідно облаштувати виділені смуги для громадського транспорту на вул. Хмельницького та вул. Липинського, додатково облаштувати зупинки для громадського транспорту в безпосередній близькості та продовжити наявні маршрути до паркінгу;

перехресті вул. Городоцька – Збиральна площею 8500 м2 орієнтовно на 340 паркомісць. Для цього необхідно на вул. Городоцькій облаштувати виділені смуги та зменшити інтервали на маршрутах;

вул. Стрийській (біля Іподрому) площею 31600 м2 орієнтовно на 1264 паркомісць;

вул. Зеленій (біля будинку №407) площею 5400 м2 орієнтовно на 216 паркомісць. Для функціонування перехоплюючого паркінгу необхідно облаштувати видіені смуги та зменшити інтервали руху тролейбусів;

вул. Личаківській (біля будинку №281) площею 5000 м2 орієнтовно на 200 паркомісць. Для функціонування перехоплюючого паркінгу необхідно пріоритезувати громадський транспорт на ділянці від паркінгу до центральної частини міста та облаштувати зупинки в обидва напрямки;

від перехрестя вулиць Шевченка – Величковського площею 21000 м2 орієнтовно на 840 паркомісць. Для функціонування паркінгу необхідно облаштувати виділені смуги та зупинки.

Синім кольором позначені орієнтовні розташування ділянок під перехоплювальні паркінги у Львові

«Над створенням перехоплюючих парковок працюємо уже не один рік. На нашу пропозицію створено відповідну програму, в якій чітко вказано перелік місць, де будуть облаштовані паркінги. Усі вони розташовані на в’їздах у місто. Йдеться про створення хабів, де будуть розміщені магазини, вбиральні, тощо. Мешканці матимуть змогу залишити авто і доїхати до місця призначення на громадському транспорті, не створюючи заторів на дорогах», – зазначив голова комісії транспорту Ігор Зінкевич.

Тепер цю програму мають затвердити депутати на сесії Львівської міської ради, а управління архітектури має підготувати документацію для узаконення земельних ділянок під паркінги. Реалізувати програму програму планують упродовж 2025-2030 років.

Додамо, що практика створення перехоплювальних паркінгів діє в багатьох європейських країнах. Такі парковки розраховані на те, щоб водії залишили автомобіль на в'їздах до міста і далі рухалися громадським транспортом. Таким чином у великих містах зменшують кількість автомобільних заторів.

У 2021 році міська рада Львова зарезервувала під паркінг на 1264 місці ділянку на вул. Стрийській. Однак втілення цього проєкту відклали через повномасштабне вторгнення. У лютому 2024 року міська рада видала дозвіл на будівництво багатофункціонального громадсько-житлового комплексу зі спортцентром та відкритими тенісними кортами для ТзОВ «Простір Плюс». Забудовник надав міськраді гарантійний лист, за яким компанія зобов’язалась профінансувати будівництво перехоплювального паркінгу.

20 лютого 2024 року на виконавчому комітеті Львівської міськради представили видані управлінням архітектури ТзОВ «Простір Плюс» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального громадсько-житлового комплексу зі спортцентром та відкритими тенісними кортами. Забудовник надав міськраді гарантійний лист, за яким компанія зобов’язалась профінансувати будівництво перехоплювального паркінгу.