У Львові прийняли нове положення про паркування автомобілів

У четвер, 12 вересня, на сесії Львівської міськради затвердили нове положення про паркування транспортних засобів на території громади, яке вступить у дію з 1 жовтня. Зміниться розмір плати за паркування залежно від зони, з’являться місця для паркування електромобілів. Учасники бойових дій та члени сімей загиблих матимуть додаткову знижку 50% на придбання абонементів на паркування, інформує пресслужба Львівської міськради.

Нагадаємо, відповідно до ухвали, Львівська громада ділиться на шість паркувальних зон:

перша зона є одним сектором

друга та третя поділена на ще 15 секторів

четверта, п’ята і шоста зони на сектори не діляться.

Як пояснюють чиновники, такий поділ впровадили для того, щоб паркування за пільговим тарифом зробити доступним не тільки для мешканців окремого будинку, що прилягає до того чи іншого майданчика, а й для мешканців навколишніх вулиць без прив’язки до конкретної парковки. Тобто, пільговий абонемент на паркування буде доступний для всіх мешканців будинку відповідного сектору. І діятиме він на будь-якому майданчику оператора в межах цього сектору.

«Таким чином паркування з використанням пільгового секторального абонемента стане доступним для ширшого кола мешканців. Нагадаю, сьогодні таке право має обмежена кількість мешканців – лише ті, хто проживає в будинку, що прилягає до парковки», – пояснив заступник начальника управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Також впроваджується ще один пільговий абонемент – мешканця громади. Він дасть можливість громадянам, що зареєстровані у Львівській МТГ, паркуватися за дещо дешевшим тарифом в обраному секторі.

З 1 жовтня зміняться тарифи на паркування. Як наголошують в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури, чинні тарифи були затверджені ще у 2017 та 2020 роках. З цього часу суттєво зріс розмір ставки паркувального збору, який оператори паркування сплачують до міського бюджету. Також зросли інші витрати операторів паркування. Все це зумовило необхідність коригування розміру плати за паркування.

Тож з 1 жовтня, після набуття чинності нового положення, тарифи на паркування будуть такими:

у 1-й зоні – не більше, ніж 0,65% мінімальної зарплати (до 52 грн/год.);

у 2-й зоні – не більш, ніж 0,45% мінімальної зарплати (до 36 грн/год.);

у 3-й зоні – не більше, ніж 0,35% мінімальної зарплати (до 28 грн/год.);

у 4-й зоні – не більше, ніж 0,25% мінімальної зарплати (до 20 грн/год.);

у 5-й зоні паркування – не більше, ніж 0,65% мінімальної зарплати (до 52 грн/год.);

у 6-й зоні – не більше, ніж 0,25% мінімальної зарплати (до 20 грн/год.).

на майданчиках для паркування туристичного та великогабаритного вантажного транспорту (незалежно від місця розташування) – не більше, ніж 1,2% мінімальної зарплати (до 96 грн/год.).

Як пояснюють в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР, кінцеве рішення щодо тарифів та тому чи іншому майданчику встановлюватимуть оператори, що обслуговують ці майданчики. Однак, ці розміри не можуть перевищувати гранично встановлених сесією. Водночас в управлінні додають, що нові тарифи на паркування стимулюватимуть водіїв рідше їхати власним авто у центр міста, не паркуватись тут на тривалий час та користуватись альтернативними видами транспорту, таким чином звільняючи місця для короткострокового паркування більшої кількості автомобілів протягом дня.

Водночас для мешканців громади передбачили низку можливостей, аби паркування для них було дешевшим. Це, зокрема, знижки на погодинне паркування для мешканців, будинки яких прилягають до парковок, різні пільгові абонементи та додаткові знижки на їх придбання для окремих категорій людей.

Так, розмір вартості пільгового секторального місячного абонемента на паркування транспортних засобів (без ПДВ) в межах сектору буде :

у 1-й зоні– 12% мінімальної зарплати (станом на зараз – 960 грн.);

у 2-й зоні – 10% мінімальної зарплати (станом на зараз – 800грн.);

у 3-й зоні – 8% мінімальної зарплати (станом на зараз – 640 грн.); .

у 4-й зоні – 6% мінімальної зарплати (станом на зараз – 480 грн.);

Розмір вартості пільгового секторального місячного абонемента мешканця громади на паркування транспортних засобів (без ПДВ) буде:

у 1-й зоні– не більше, ніж 24% мінімальної зарплати (станом на зараз – 1 920 грн);

у 2-й зоні – не більше, ніж 20% мінімальної зарплати (станом на зараз – 1 600грн);

у 3-й зоні – не більше, ніж 16% мінімальної зарплати (станом на зараз – 1 280 грн); .

у 4-й зоні – не більше, ніж 12% мінімальної зарплати (станом на зараз – 960 грн).

Додаткову 50% знижку на придбання таких абонементів матимуть учасники бойових дій та члени сімей загиблих учасників бойових дій.

Розмір вартості пільгового абонементу для мешканців, будинки яких прилягають до майданчиків:

на 3 місяці – вартість не більше, ніж 20% мінімальної зарплати, або 1 600 грн;

на 6 місяців – вартість не більше, ніж 35% мінімальної зарплати або 2 800 грн;

на 12 місяців – вартість не більше, ніж 65% мінімальної зарплати або 5 200 грн.

Також для таких мешканців пільгова плата за 1 год. паркування складатиме не більше, ніж 0,1 % мінімальної зарплати (8 грн/год. Цей тариф набуде чинності з 1 січня 2025 року. Зараз він становить 7, 1 грн/год).

У вихідні, святкові дні та з 20:00 год до 8:00 год у робочі дні плата за паркування з мешканців, які мають право на пільгову плату, не стягується.

Передбачено, що не менше ніж 10% паркомісць на майданчиках будуть облаштовані для автівок людей з інвалідністю. Також будуть облаштовувати місця для електромобілів – не менше, ніж 5% від загальної кількості.

Перелік паркувальних зон та секторів

Зона І: Сектор 1: центральна частина міста, обмежена просп. Свободи, пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. С. Гавришкевича, вул. Підвальною, вул. Валовою, пл. А.Міцкевича.

Зона ІІ: територія від меж 1-ї зони паркування та обмежена вул. І.Франка, вул. Пекарською, вул. Академіка В. Філатова, вул. В. Короленка, вул. М. Лисенка, вул. Гуцульською, вул. М. Кривоноса, вул. Замковою, вул. Ужгородською, пл. Старий Ринок, вул. Сянською, вул. Лазневою, вул. Князя Мстислава Удатного, просп. В. Чорновола, вул. Медовою, вул. П. Куліша, вул. Д. Данилишина, вул. Городоцькою, вул. Б. Лепкого, вул. Університетською, вул. Ю. Словацького, вул. М. Коперника (музей “Русалка Дністрова“), вул. В. Стефаника, вул. Каліча Гора, вул. Л. Глібова, вул. М. Драгоманова, вул. М. Грушевського, вул. І. Франка.

Сектор 2-1: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вулицями: Б. Хмельницького (непарна сторона), пл. С. Осмомисла, Торговою (включно), Городоцькою (парна сторона).

Сектор 2-2: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вулицями: Б. Хмельницького (парна сторона), вул. Кривоноса (включно).

Сектор 2-3: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вул. Винниченка (парна сторона), вул. Підвальною, вул. Кривоноса (не включаючи її).

Сектор 2-4: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вул. Винниченка (непарна сторона), вул. Коперника (не включаючи її).

Сектор 2-5: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вул. Коперника (включючно), вул. Городоцькою (непарна сторона).

Зона ІІІ: територія від меж 2-ї зони паркування та обмежена вул. Студентською, вул. І. Мечникова, вул. Круп’ярською, вул. Стрілецькою, вул. Ніжинською, вул. Академіка І. Крип’якевича, вул. Харківською, вул. О. Довбуша, вул. Опришківською, вул. Б. Хмельницького, вул. Л. Долинського, пл. 700-річчя Львова, вул. Під Дубом, вул. В. Єрошенка, вул. Клепарівською, вул. Я. Пстрака, вул. Ярослава Мудрого, вул. Городоцькою, вул. А. Горської, пл. Липневою, вул. Героїв УПА, вул. С. Бандери, вул. Русових, вул. Київською, вул. І. Котляревського, вул. І. Богуна, вул. Академіка А. Сахарова, вул. Д. Вітовського, вул. Болгарською, вул. Зарицьких, вул. І. Франка, вул. І. Свєнціцького, вул. Кубанською, вул. Водогінною, вул. Студентською.

Сектор 3-1: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Клепарівською (включаючи її), вул. Б. Хмельницького (включаючи її).

Сектор 3-2: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Б. Хмельницького (не включаючиїї ) до вул. Опришківської, вул. Замковою (включаючи її).

Сектор 3-3: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Замковою (не включаючи), вул. Личаківською (непарна сторона).

Сектор 3-4: територія обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Личаківською (парна сторона), вул. Зеленою (непарна сторона).

Сектор 3-5: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Зеленою (парна сторона), вул. І. Франка (непарна сторона).

Сектор 3-6: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. І. Франка (парна сторона), вул. Коперника (не включаючи її).

Сектор 3-7: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Коперника (не включаючи), С. Бандери (не включаючи), вул. Професорською, вул. Устияновича, площею Святого Юра (включно), вул. Озаркевича (не включаючи її), вул. Городоцькою (не включаючи її).

Сектор 3-8: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Коперника (включно), С. Бандери (включно), вул. Професорською (не включаючи її), вул. Устияновича (не включаючи її), площею Святого Юра (не включаючи її), вул. Митрополита Андрея (не включаючи її)

Сектор 3-9: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Митрополита Андрея (включно), площею Святого Юра (не включаючи її), вул. Озаркевича (включно).

Сектор 3-10: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Городоцькою (включно), вул. Т. Шевченка, вул. Клепарівською (не включаючи її).

Зона ІV: територія від меж 3-ї зони паркування до меж міста Львова.

Зона V (функціональна): територія Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького, Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева), підземні та надземні багатоповерхові паркінги.

Зона VІ («Паркуйся і їдь»): територія майбутнього перехоплюючого паркінгу на вул. Стрийській (навпроти ТЦ «Кінг Крос Леополіс»).

Перелік усіх майданчиків для паркування можна переглянути на Геопорталі Львова.