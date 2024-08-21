На території реабілітаційного центру Unbroken збудують паркінг із укриттям
Будівля матиме шість наземних і два підземних поверхів
На території Національного реабілітаційного центру Unbroken у Львові збудують паркінг із укриттям. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради 20 серпня.
Йдеться про будівництво адміністративної будівлі лікарні з багаторівневим паркінгом та укриттям на вул. Миколайчука, 9. Цією будівлею зможуть користуватися пацієнти та відвідувачі реабілітаційного центру.
За словами керівника управління архітектури Романа Крушельницького, це буде окрема будівля з шістьма надземними, та двома підземними поверхами. У споруді буде передбачено 1300 паркомісць загальною площею 17 тис. м2. Площа адмінбудівлі – 3,4 тис. м2.
Нагадаємо, нещодавно на території реабілітаційного центру відкрили Центр протезування та ортезування «Незламні», де щорічно виготовлятимуть близько тисячі протезів та навчатимуть нових фахівців.