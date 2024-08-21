За словами керівника управління архітектури Романа Крушельницького, це буде окрема будівля з шістьма надземними, та двома підземними поверхами. У споруді буде передбачено 1300 паркомісць загальною площею 17 тис. м2. Площа адмінбудівлі – 3,4 тис. м2.

Нагадаємо, нещодавно на території реабілітаційного центру відкрили Центр протезування та ортезування «Незламні», де щорічно виготовлятимуть близько тисячі протезів та навчатимуть нових фахівців.