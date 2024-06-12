Міський голова Львова взяв участь у Берлінській конференції з відновлення України

Фандрейзингова кампанія для реконструкції центру реабілітації Unbroken в Брюховичах завершена. Гроші, необхідні для ремонту з добудовою двох нових споруд, нададуть іноземні партнери. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, який перебуває на Берлінській конференції з відновлення України.

У середу, 12 червня, на конференції підписали меморандум між Товариством Червоного Хреста, проєктною агенцією уряду Литви, Першим медичним об’єднанням та міською радою Львова. Відповідно до підписаного документу, литовський уряд виділить 5,6 млн євро; Червоний Хрест – 2,5 млн євро. А уряд Німеччини надасть дороговартісне обладнання для реабілітації в рамках нашої попередньої співпраці

«Сьогодні ми потребуємо більше можливостей та місць для якісної реабілітації наших військових. Тому ця підтримка – великий внесок у майбутнє наших ветеранів та всіх українців, які постраждали від російської агресії», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, проєкт у Брюховичах передбачає реконструкцію уже існуючого реабілітаційного центру з добудовою двох нових будівель. Згідно з проєктом, на місці колишнього інтернату XIX ст. з’явиться новий нехірургічний реабілітаційний корпус. Для збільшення потужності та зручності для пацієнтів влаштують дві триповерхові прибудови з палатами, їдальнею, складом та зоною приймання лежачих пацієнтів. Також технічний поверх реконструюють під сучасні палати. Площа нового центру становитиме понад 9 тис. м2. Там буде 106 ліжкомісць для реабілітації, сучасний басейн, різноманітні зони для реабілітації. Також литовський уряд профінансує навчання для лікарів та фахівців з реабілітації за кордоном.