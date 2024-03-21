Візуалізація добудованих поверхів центру Unbroken

Місто-побратим Львова Вюрцбург разом фундацією DAHW профінансують два проекти для розвитку реабілітації у Львові: будівництво двох додаткових поверхів у центрі реабілітації Unbroken та нового Центру ментального здоровʼя лікарні Святого Луки. Про це 21 березня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що на реалізацію двох проектів виділять 6 мільйонів євро. Таке рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні наглядової ради фундації DAHW разом з її керівником Йоахімом Берінгером та мером Вюрцбурга Крістіаном Шухардтом.

Надбудова двох поверхів у центрі реабілітації Unbroken на вул. Мазепи, 25 дозволить збільшити кількість ліжок. Завдяки збільшенню площі в центрі зможуть приймати до 3,5 тисяч стаціонарних пацієнтів щороку, насамперед – військових та ветеранів війни. Кошторис цього проекту – 4 млн євро.

Також погодили створення на базі лікарні святого Луки Центру ментального здоров’я, який буде частиною екосистеми Unbroken. Це дозволить надавати амбулаторну психологічну допомогу людям, які зазнали воєнних травм і потребують допомоги фахівців. Вартість цього проекту – майже 2 млн євро.

«Місць для лікування та реабілітації у Львові критично не вистачає, тому ці два поверхи – це надважлива підтримка для наших ветеранів. Фізична реабілітація не має сенсу без психологічної. Це два крила, які нам допомагають підтримувати на льоту наші друзі з Вюрцбурга», – зазначив Андрій Садовий.

Ще одним важливим спільним проектом цьогоріч будуть тренінги для львівських психологів та психотерапевтів у Вюрцбурзі. Це місто має чималий досвід роботи з жертвами терористичних атак. Вартість цього проекту обміну досвідом складе близько 200 тис. євро, інформує прес-служба ЛМР.

«В університеті Вюрцбурга є спеціалізація лікування психологічних і нейротравм. І вони використовують успішний метод ЕМDR. Вони напрацювали хорошу базу і готові ділитися, допомагати нашим спеціалістам вивчати цей метод і застосовувати на практиці. Цей обмін досвідом планують провести весною», – зазначив виконавчий директор благодійного фонду Unbroken Олександр Кобзарєв.

Мер Львова повідомив, що скоро реабілітаційний центр презентує візуалізацію Центру ментального здоровʼя.