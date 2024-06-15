180-річний дуб на просп. Червоної Калини є пам’яткою природи місцевого значення

На просп. Червоної Калини, 72, біля одного з найстаріших дерев Сихова, обмежать паркування. 180-річний дуб є пам’яткою природи місцевого значення, тож мешканці довколишніх будинків звернулись до міської комісії з безпеки дорожнього руху з відповідною ініціативою.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, що дуб росте при дорозі, і водії часто залишають свої автівки близько до дерева, чим створюють навантаження на його кореневу систему. Заборона ж паркування дозволить створити там так-звану буферну ділянку та відповідно захистити корені дерева від пошкоджень.

Змінити організацію дорожнього руху та встановити дорожні знаки, що забороняють зупинку та стоянку авто, там планують до 10 липня.

Нагадаємо, статус пам’ятки природи місцевого значення дуб отримав наприкінці 2022 року. Дерево має особливу біологічну, культурну, естетичну цінність. Його збереження має важливе екологічне значення, оскільки вікові дерева є одним із головних елементів привабливості ландшафту, є домівкою для багатьох видів птахів, комах, мохів, лишайників, проте в умовах міста такі дерева зазнають високого рекреаційного та техногенного навантаження.

Додамо, відповідальною за утримання дерева є Сихівська райадміністрація. Раніше комунальні служби району розчистили ділянку навколо дуба від залишків каміння та асфальтного покриття, проведено роботи з мульчування ґрунту. Аби запобігти переущільненню ґрунту, стовбур огородили. Також заплановано провести санітарну обрізку гілок.

Загалом у Львові є 29 точкових ботанічних пам’яток природи місцевого значення. Найбільша кількість великовікових дерев росте у Галицькому та Франківському районах – 12 та 11 відповідно. Серед деревних порід переважають магнолія та дуб.

До слова, серед зазначених пам’яток природи є об’єкт, якому надано статус державної пам’ятки природи – дерево виду «Магнолія Суланжа», що росте на території Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (вул. Івана Франка, 133).