Червоним кольором позачена ділянка, на якій планують облаштувати паркінг

На околиці Львова планують побудувати перший перехоплювальний паркінг. Його будівництво пообіцяла профінансувати будівельна компанія «Простір Плюс», що отримала дозвіл на забудову ділянки навпроти «Арени Львів».

Ідеться про комунальну земельну ділянку майже навпроти ТРЦ King Cross Leopolis, яку у 2021 році місто зарезервувало під паркінг на 1264 місця. Створення перехоплюючого паркінгу стимулюватиме мешканців передмістя залишати там свої авто та пересідати на громадський транспорт. Тоді керівник управління транспорту Орест Олеськів розповідав ZAXID.NET, що для того, щоб стимулювати водіїв користуватись цим паркінгом, на вул. Стрийській планують облаштувати третю смугу руху – вона буде виділеною для громадського транспорту.

Однак цей проект відклали через повномасштабного вторгнення., що мешканці передмість залишатимуть там свої авто, а далі користуватимуться міським громадським транспортом. 20 лютого 2024 року на виконавчому комітеті Львівської міськради представили видані управлінням архітектури ТзОВ «Простір Плюс» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального громадсько-житлового комплексу зі спортцентром та відкритими тенісними кортами. Забудовник надав міськраді гарантійний лист, за яким компанія зобов’язалась профінансувати будівництво перехоплювального паркінгу.

«Справді маємо зобов’язання від компанії ТзОВ “Простір Плюс” збудувати перехоплювальний паркінг на вул. Стрийській, біля іподрому, місткістю на 1264 паркомісця. Облаштувати такий паркувальний майданчик компанія забудовника обіцяє за власні кошти. Та наголошу: це ділянка комунальної власності й по завершенні всіх робіт цей Park & Ride теж залишиться у комунальній власності. Перехоплювальний паркінг має розвантажити вулицю Стрийську. Планується, що водії, які в’їжджатимуть у місто, залишатимуть авто на стоянці і пересідатимуть на громадський транспорт. Так буде швидше і зручніше», – повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Він додав, що «Львівавтодор» напрацьовує транспортне моделювання щодо зміни організації дорожнього руху в районі майбутнього будівництва. Зокрема, крім розширення дороги, на вул. Стрийській планують збільшити кількість зупинок та автобусних маршрутів, що курсують до ТРЦ King Cross Leopolis.

Додамо, що практика створення перехоплювальних паркінгів діє в багатьох європейських країнах. Такі парковки розраховані на те, щоб водії залишили автомобіль на в'їздах до міста і далі рухалися громадським транспортом. Таким чином у великих містах зменшують кількість автомобільних заторів.