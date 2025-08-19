Руслан та Роксана Маліновські

В Італії росіяни образили сім’ю півзахисника генуезького «Дженоа» і збірної України з футболу Руслана Маліновського через їхню національність. Про це повідомила дружина футболіста Роксана Маліновська в інстаграмі 17 серпня.

«Поганий вечір. Ми з Русланом і Олівією були на пляжі, коли якась пара росіян заговорила з нами, коли почула українську мову. Кажуть: "Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам", – маючи на увазі війну, звісно… Ці двоє п’яних, чоловік і жінка, але особливо жінка, несла таку маячню... "Розмовляйте своєю українською гі**яною мовою". Говорили, що це вони нас звільнили», – ішлося в історії Маліновської.

Скриншот сторис Роксани Маліновської

Нагадаємо, 32-річний Руслан Маліновський є уродженцем Житомира. У 2011 році спортсмен приєднався до донецького «Шахтаря» (виступав за «Шахтар-3»), грав за ПФК «Севастополь», луганську «Зорю» тощо.

У березні 2015 року футболіст дебютував за національну збірну України, вийшовши на заміну в товариському матчі проти збірної Латвії.

На початку 2016 року Руслан Маліновський перейшов на правах оренди до кінця сезону до бельгійського «Генку», а в травні 2017 року підписав повноцінний контракт із «Генком» терміном на чотири роки.

За Руслана Малиновського італійська «Аталанта» влітку 2019 року віддала 13,7 млн ​​євро.

У січні 2023 року Руслан Маліновський перейшов до французького клубу «Олімпік Марсель», а вже в серпні того ж року перейшов до італійського «Дженоа».

У складі збірної України Маліновський провів 66 матчів та забив сім голів.

Руслан Маліновський одружений з Роксаною Маліновською з 2016 року. У 2019 році в сім’ї народилась дочка Олівія.