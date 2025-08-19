Інцидент стався 18 серпня у селі Нові Червища Волинської області

У селі Нові Червища Камінь-Каширського району між місцевими жительками та працівниками ТЦК виник конфлікт. Дві пенсіонерки заявляють, що військовослужбовці по них стріляли. Водночас останні стверджують, що це агресивно налаштовані жінки першими закидали їхній бус камінням. Наразі усі обставини події зʼясовують правоохоронці.

Інцидент стався у понеділок, 18 серпня. Місцева жителька розповіла журналістам телекомпанії «Аверс», що у їхнє село на двох автомобілях приїхали працівники ТЦК. Вони нібито перекрили дорогу чоловіку з інвалідністю, відкинули його велосипед на узбіччя та насильно посадили у бус. Тоді, за словами пенсіонерки, вона з односельчанкою почала вимагати відпустити затриманого й кинули каміння в автомобіль військовослужбовців.

Як стверджує волинянка, після цього працівники ТЦК підʼїхали ближче і без попередження декілька разів вистрілили у їхній бік. Унаслідок інциденту постраждала одна з пенсіонерок – куля влучила у щоку жінки, її вже прооперували.

Лікарі дістали кулю зі щоки постраждалої волинянки (фото з сюжету телекомпанії «Аверс»)

У вівторок, 19 серпня, пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП прокоментувала подію та повідомила, що правоохоронці встановлюють факт використання зброї. За версією військовослужбовців, конфлікт розпочався після затримання місцевого жителя.

«Військовослужбовці зупинили громадянина для перевірки його військово-облікових даних. Він відмовився пред’явити документи, тому його запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі “Оберіг” підтвердилося, що чоловік має інвалідність та право на відстрочку від призову. Після цього його відпустили», – йдеться у повідомленні.

Проте, за даними ТЦК, місцеві мешканці почали поводитися агресивно та закидали камінням службовий транспорт, коли чоловік з інвалідністю перебував ще там.

Наразі правоохоронці та керівництво Волинського ТЦК розпочали перевірки для зʼясування всіх обставин інциденту.