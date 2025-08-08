Близько 10 людей побили автомобіль ТЦК у Ковельському районі

У селі Соловичі Ковельського району місцеві жителі побили автомобіль військовослужбовців ТЦК. Близько десяти людей оточили службовий транспорт і закидали його камінням, розбивши лобове скло та вікна. Унаслідок сутички травмувався 32-річний водій. Про це повідомила 8 серпня пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Інцидент стався 7 серпня близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району. За інформацією терцентру комплектування та соціальної підтримки, під час здійснення оповіщення військовозобов’язаних вони зазнали нападу.



«Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До нього приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці», – йдеться у повідомленні.



Крім того, рух працівників ТЦК заблокували інші автомобілі, зокрема, вантажівки. Близько десяти людей оточили бус і протягом кількох хвилин завдавали по ньому удари.

Як уточнила ZAXID.NET речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, унаслідок сутички постраждав 32-річний водій службового авто. Його відвезли в травмпункт у Ковелі, де лікарі діагностували забої та підшкірні гематоми.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Одного порушника затримали, дії ще одного кваліфікували за ст.296 КК України (хуліганство).