На об'їзній дорозі в Рівному два цивільні автомобілі заблокували транспорт працівників ТЦК, в якому з Кременця до навчального центру перевозили військовозобовʼязаного. Шестеро чоловіків вимагали відпустити затриманого – на місце події викликали поліцію та військову службу правопорядку.

За інформацією Тернопільського обласного ТЦК та СП, інцидент стався 4 серпня близько 19:00 на обʼїзній дорозі у Рівному. Під час перевезення 45-річного призовника з Кременецького РТЦК до навчального центру, два цивільні автомобілі притисли до узбіччя та заблокували транспорт військовослужбовців.

«Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним зачинилися всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних чоловіків поводилися агресивно і вимагали передати військовозобов’язаного їм», – йдеться у повідомленні.

На місце події працювали поліцейські та військова служба правопорядку. Відтак військовослужбовця і військовозобовʼязаного доставили у лікарню.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, одного із порушників – 47-річного жителя села Городище, затримали та доставили до ТЦК та СП, оскільки він не оновив військово-облікові дані.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту. За такі дії шістьом підозрюваним може загрожувати відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.