Оксану Мельничук затримали у 2018 році у робочому кабінеті, свою вину у суді вона заперечувала

Чернівецький апеляційний суд скасував ухвалу про пом’якшення невідбутої частини покарання екс-начальниці обласної Держлікслужби Оксани Мельничук та зобов’язав відбувати призначене раніше покарання у в’язниці: чиновниця, засуджена за хабар у 2,4 тис. доларів у 2019 році, перебуватиме за ґратами ще 2 роки та 5 місяців.

Про скасування ухвали про пом’якшення покарання стосовно колишньої начальниці Держлікслужби у Чернівецькій області повідомила прес-служба обласної прокуратури у четвер, 16 червня. Ухвалою Шевченківського районного суду від 11 травня 2022 року, обвинуваченій змінили невідбуту частину ув’язнення виправними роботами за місцем праці з відрахуванням у дохід держави 20% заробітку.

«Прокуратура в апеляційному порядку оскаржила ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівці про заміну засудженій до 5 років позбавлення волі за тяжкий корупційний злочин колишній начальниці Держлікслужби у Чернівецькій області невідбутої частини покарання більш м’яким. За вчинення тяжкого корупційного злочину заміна невідбутої частини покарання не є можливою. Чернівецький апеляційний суд підтвердив позицію прокурора та скасував ухвалу суду першої інстанції», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Обвинувачена у хабарництві екс-начальниця Держлікслужби у Чернівецькій області Оксана Мельничук відбуває покарання із жовтня 2019 року. Тоді суд визнав посадовицю винною в отриманні хабара: жінка у 2018 році взяла 2,4 тис. доларів США від керівниці мережі аптек ПП «Гармонія-2000». За ці гроші начальниця Держлікслужби пообіцяла не включати аптеку до плану перевірок на рік.

Правоохоронці затримали жінку під час одержання хабара у власному робочому кабінеті. У суді Оксана Мельничук свою вину не визнала, а звинуватила правоохоронців у провокації проти неї. Начальниця Держлікслужби у суді пояснила, що у квітні 2018 року в одній із місцевих газет прочитала статтю «Робимо ліки за старими рецептами» із фото керуючої аптеками ПП «Гармонія 2000» та надіслала листа керівництву аптеки з вимогою пояснити, на яких підставах вони виготовляють ліки, однак відповіді не отримала.

У рішенні суду зазначалося, що, за словами Оксани Мельничук, у вересні вона випадково зустрілася із керівницею мережі аптек ПП «Гармонія 2000» і та пояснила, що не встигає зібрати необхідні документи для відповіді на лист Держлікслужби.

«Пізніше вона прийшла у кабінет до обвинуваченої та почала спілкуватись із нею, а потім різко встала і вийшла, а при виході залишила щось на поличці її кабінету. Після цього зайшли правоохоронці і затримали обвинувачену. За словами ж свідка, яка керує мережею аптек ПП "Гармонія 2000", обвинувачена вимагала у неї по 150 доларів за одну аптеку цієї мережі за те, щоб чиновниця не включала ці аптеки до плану ліцензійної перевірки на наступний рік», – йшлося у рішенні суду.

У червні 2019 року суд виправдав Оксану Мельничук, не взявши до уваги частину аудіо- і відеодоказів, оскільки вважав їх «добутими з порушенням законодавства та без дотримання усіх бюрократичних процедур». У жовтні 2019 року Чернівецький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок, визнав екс-начальницю Держлікслужби у Чернівецькій області винною за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), засудив Оксану Мельничук до 5 років ув’язнення та конфіскував її майно, крім квартири. Верховний Суд у жовтні 2020 року залишив вирок без змін.