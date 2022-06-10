Правоохоронці затримали чиновника при одержанні першої частини хабара

Директора Івано-Франківського облавтодору Максима Шахова затримали на хабарі у 100 тис. грн. За даними правоохоронців, посадовець вимагав від підприємця 215 тис. грн хабара за надання в оренду землі для автомобільної стоянки. Директора облавтодору затримали при одержанні частини суми. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як у п’ятницю, 10 червня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, директор Івано-Франківського облавтодору вимагав від підприємця хабар за надання в оренду землі для автостоянки.

«Директор державного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» вимагав від підприємця 215 тис.грн за передачу в оренду земельної ділянки, яка перебувала на балансі підприємства. За ці кошти посадовець гарантував сприяти передачі землі під автомобільну стоянку», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнюють, що посадовець за хабар у 215 тис. грн пообіцяв підприємцю посприяти у підписанні договору оренди землі для облаштування комерційної стоянки автомобільної техніки. Посадовця затримали під час одержання першої частини суми – 100 тис. грн.

Правоохоронці імені затриманого на хабарі посадовця не називають, проте, за даними аналітичної системи YouControl, керівником ДП «Івано-Франківський облавтодор» є 45-річний Максим Шахов, який став директором облавтодору у квітні 2019 року.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди). За скоєне директору облавтодору загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади на три роки.

Зазначимо, у лютому 2022 року директора однієї із філій Івано-Франківського облавтодору вже був затриманий на хабарі у 8,4 тис. грн за схожий злочин: посадовець вимагав від підприємця 40 тис. грн за підписання договору оренди спецтехніки облавтодору для облаштування ділянки. Чиновника затримали під час одержання частини суми – 8,4 ти. грн.

Тоді правоохоронці повідомляли, що керівнику філії Івано-Франківського облавтодору загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.