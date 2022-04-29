Після викриття на хабарі Ігоря Росипайла відсторонили від роботи

Слідство скерувало до суду обвинувальний акт у справі начальника Держпраці Івано-Франківщини Ігоря Росипайла. Його затримали на хабарі понад 67 тис. грн восени 2021 року. За гроші чоловік мав вплинути на комісію з перевірки знань з охорони праці.

Про скерування обвинувального акту в цій справі до суду стало відомо в п'ятницю, 29 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, начальник управління Держпраці в Івано-Франківській області Ігор Росипайло разом з пособником одержали від представника товариства, що проводить навчання з питань охорони праці, гроші за створення комісій, проведення процесу навчання та перевірки знань з питань охорони праці й підписання відповідних посвідчень про здачу навчального матеріалу.

На початку вересня 2021 року чиновник через пособника отримав частину хабара – 28, 5 тис. грн за підписані ним 114 посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці. У жовтні 2021 року посадовця затримали правоохоронці й вилучили ще 39 тис. грн за 147 посвідчень.

Справу кваліфікують за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Як мінімум йому загрожує штраф до 93 тис. грн, максимально ж санкція статті передбачає ув'язнення до п'яти років.