Архітектор взяв хабар за оформлення дозволів на МАФ для торгівлі у Болехові

Суд призначив головному архітектору Болехова Володимиру Нідермаєру штраф за отримання 1 тис. доларів хабара за виготовлення дозволів на торгівлю овочами та фруктами. Посадовець міськради взяв хабар ще влітку 2019 року. Суд визнав головного архітектора винним та зобов’язав сплатити штраф у сумі 25,5 тис. грн.

Як у вівторок, 7 червня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, йдеться про хабар, який посадовець отримав у липні 2019 року за сприяння у видачі підприємцю дозвільних документів для торгівлі.

«За 1 тис. доларів США головний архітектор обіцяв погодження пакету документів на здійснення сезонної торгівлі овочами та фруктами та сприяння у прийнятті виконавчим комітетом міської ради рішення про отримання дозволу на організацію і проведення торгівлі», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці імені посадовця та міста, в якому він працює, не називають, проте, за даними місцевого видання «Фіртка», у липні 2019 року на хабарі у 1 тис. доларів затримали головного архітектора Болехова Володимира Нідермаєра. Тоді поліція повідомляла, що посадовець Болехівської міської ради Івано-Франківської області вимагав та отримав хабар у сумі 1 тис. доларів від місцевого підприємця за погодження дозволів на розміщення МАФу для торгівлі овочами та фруктами.

Суд визнав головного архітектора винним за ч. 1 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди за вчинення дії з використанням службового становища) та зобов’язав сплатити штраф у сумі 25,5 тис. грн. Обвинувачений має право оскаржити рішення суду.