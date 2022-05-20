Чиновниця зараз перебуває у СІЗО, їй загрожує до десяти років війни

Правоохоронці затримали 58-річну керівницю Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Нацакадемії аграрних наук за отримання 1 тис. євро хабара. За ці кошти жінка пообіцяла посприяти в укладенні договору на оренду землі.

Як у п’ятницю, 20 травня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 58-річну чиновницю затримали у четвер, 19 травня, під час одержання хабара у 1 тис. євро за безперешкодне підписання договору на оренду ділянки площею 10 га.

«Спочатку фігурантка отримала завдаток — 10% від загальної суми, а наступного дня — решту. Жінку затримали саме під час отримання нею другої частини неправомірної вигоди. Гроші, отримані незаконним шляхом, вилучено», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що до чиновниці звернувся місцевий підприємець, який хотів отримати землю в користування. «Підозрювана заявила, що, окрім офіційної плати за умовами договору, чоловік повинен надати їй ще 1000 євро неправомірної вигоди. За ці кошти вона мала забезпечити безперешкодне підписання відповідних документів», – зазначається у повідомленні прокуратури.

Імені підозрюваної правоохоронці не називають імені, але на уточнення ZAXID.NET повідомили, що йдеться про керівницю дослідної станції Нацакадемії аграрних наук. Затримання чиновниці відбулося у Берегівському районі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Фігурантка зараз перебуває у СІЗО, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення.