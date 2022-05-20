Директора львівської будівельної фірми «Білдерпоінт» Вадима Бабича підозрюють у присвоєнні 5 млн грн. В 2017 році підрядник повинен був відремонтувати дорогу неподалік Костополя за 10 млн грн, втім, фірма виконала робіт лише на половину цієї суми. Відтак решту 5 млн грн директор згодом перерахував на рахунки інших фірм. За це йому загрожує до 12 років тюрми. Зазначимо, що компанія «Білдерпоінт» наближена до скандально відомих братів Дубневичів.

Про вручення підозри стало відомо в п'ятницю, 20 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідчі встановили, що у жовтні 2017 року Служба автомобільних доріг уклала договір із будівельною компанією на проведення поточного середнього ремонту частини автомобільної дороги Городище–Рівне–Старокостянтинів. Йдеться про відрізок біля сіл Тихе та Мирне.

За виконання робіт підприємству перерахували 10 млн грн авансу, проте фірма виконала робіт на суму трохи більше 5 млн гривень. Як вважає слідство, решту директор привласнив. Пізніше ці гроші він перерахував на рахунки трьох фірм, таким чином легалізувавши вкрадене.

«За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем та з подальшою його легалізацією», – йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає ув'язнення від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Згідно з даними на Prozorro, йдеться про львівську компанію «Білдерпоінт», яка в жовтні 2017 року уклала договір на ремонт цієї ділянки дороги. Втім, вже в 2018 угоду розірвали, оскільки підрядник зірвав графік виконання робіт. На YouControl зазначено, що компанією керує Вадим Бабич.

За даними видання «Наші гроші. Львів», компанія наближена до братів Дубневичів. У травні 2020 Антимонопольний комітет оштрафував її за змову на торгах і заборонив брать участь у тендерах протягом трьох років.