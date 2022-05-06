Екс-директорку одного з банків у Вараші та її чоловіка підозрюють у привласненні 260 тис. грн. За версією слідства, жінка зарахувала депозитні та кредитні кошти померлого клієнта на окрему картку, гроші з якої згодом зняв її чоловік. Подружжю загрожує до шести років у в'язниці.

У липні 2021 року жінка, перебуваючи на посаді директора Вараського відділення одного з комерційних банків, задля власного збагачення передала своєму чоловіку попередньо підроблену нею банківську платіжну картку, на яку зарахувала депозитні та кредитні кошти померлого клієнта. Співучасник за кілька днів зняв з цієї картки майже 260 тис. грн.

«За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ексочільниці відділення банку та її чоловікові повідомлено про підозру у незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значної шкоди, а також у підробці платіжної картки та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Рівненщини.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Максимально фігурантам справи загрожує ув'язнення від трьох до шести років.