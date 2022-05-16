Земля перебувала у користуванні Нацакадемії аграрних наук

Колишню начальницю Держкомзему в Берегові підозрюють у незаконній передачі у власність двох земельних ділянок, які були в постійному користуванні Нацакадемії аграрних наук. Чиновниця оформила землю громадянам нібито для особистого селянського господарства. Вартість ділянок зараз перевищує 4 млн грн. Імені підозрюваної у прокуратурі не називають, а також не повідомляється, коли саме був скоєний злочин.

Як у понеділок, 16 травня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, екс-начальниця управління Держкомзему у Берегові та Берегівському районі незаконно видала акти на право власності та підписала необхідні документи, щоб передати громадянам нібито для ведення особистого селянського господарства дві земельні ділянки, площею 4 га на території Берегівщини.

«Очільниця управління склала та видала завідомо незаконні державні акти на право власності, підписала необхідну земельну документацію. Як наслідок, землі було передано громадянам нібито для ведення особистого селянського господарства», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі уточнюють, що підозрювана достеменно знала, що ці землі знаходилися у постійному користуванні Національної академії аграрних наук України. На момент вчинення злочину вартість цих ділянок складала 181 тис. грн, наразі землю оцінюють у понад 4 млн грн.

Колишній начальниці управління Держкомзему овідомили про підозру за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 ККУ (службове підроблення та зловживанні службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки).