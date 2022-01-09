Шевченківський райсуд Львова за строками давності закрив справу щодо хабарів і зловживання службовим становищем колишнього начальника Управління Держкомзему у Львові Юрія Солярчука та його першого заступника Олега Добри.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 24 грудня.

За версією обвинувачення, начальник управління Держкомзему Юрій Солярчук в період з червня 2009 до березня 2010 року отримав від десяти громадян хабарів на суму 24 тисячі 90 гривень і 100 доларів.

Неправомірна вигода передавалась невеликими сумами – 100, 200, 500 гривень за пришвидшення розгляду та погодження документів на землю. Найбільше – 100 доларів – посадовець нібито отримав від директора ТОВ «Геодезично-будівельний стандарт» за видачу погодженого технічного завдання на виготовлення технічної документації на земельну ділянку.

За матеріалами справи, заступник начальника Держкомзему Львова Олег Добра у період з серпня 2009 до листопада 2009 року також отримав від 13 громадян хабарів на 3 500 гривень та 50 доларів.

Дії чиновників кваліфікували за ч.2 ст.368 КК із перспективою покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. Строк притягнення до відповідальності за ці злочини становить 10 років. Справу з 2014 року розглядала суддя Валентина Свірідова.

Ще на початку слухання цієї справи виникла проблема, бо потерпілі (хабародавці) і свідки не з’являлися до суду. З лютого 2015 року суд неодноразово доручав співробітникам поліції та спецпідрозділу СБУ встановити місце перебування потерпілих і свідків та примусово доставити їх у засідання для допиту.

Але, як видно із ухвал суду, одного потерпілого і трьох свідків за сім років так і не вдалося знайти.

У засіданні 23 грудня 2021 року обвинувачені попросили суд звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності і закрити справу. Прокурор не заперечував. Ухвалюючи рішення про закриття провадження, суд скасував арешт всього майна обвинувачених.

Зокрема, в ексзаступника начальника управління Держкомзему Львова під арештом були 33 970 доларів США, 2200 Євро, а також золоті злитки масою 70 грамів. Також скасували арешт виробів із золота та жовтого металу, а саме підвісок, монет запонок, перснів та іншого.